Запрет абортов в США — что сказано в решении Верховного суда?

Адвокат Юлия Костина рассказала, что применение данных мер не всегда осуществляется деликатным для беременной женщины способом. К примеру, требованиями приказа Минздрава Иркутской области от 12.01.2015 №1-мпр (в настоящее время является недействующим) устанавливалось анкетирование беременной, где ей предлагалось ответить на ряд вопросов, в том числе: «Вы знаете, что на любом сроке беременности аборт является убийством?», «Вы бы стали делать аборты, если сами бы были гинекологом?», «Придя домой после совершенного аборта, есть ли у вас право наказывать ребенка за какие-либо шалости?», «Вы отказались бы от аборта, зная наперед, что этот ребенок принесет свою первую зарплату вам и вообще будет очень послушным?», «Вы готовы к встрече после смерти с душой вашего ребенка?», «Вы смогли бы посмотреть на то, что из вас удалили?» и др.