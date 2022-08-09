Запрет абортов в США — что сказано в решении Верховного суда?

Posted 9 августа 2022, 14:22
Published 9 августа 2022, 14:22
Modified 10 августа 2022, 06:40
Updated 10 августа 2022, 06:40
24 июня 2022 года в Соединенных Штатах Америки Верховный суд отменил собственное решение о легализации абортов, которое было вынесено в 1973 году по делу «Роу против Уэйда». Тогда суд признал, что право на частную жизнь, которое гарантировано Конституцией, включает и право женщины делать аборт по ее желанию.
В новом решении суда отмечено, что Конституция США не содержит упоминания о праве на аборт, а полномочия по принятию решений о возможности производства абортов фактически переданы законодательным органам самих штатов. На основании решения Верховного суда США некоторые штаты, такие как штат Луизиана, штат Арканзас, штат Миссури, штат Кентукки, уже приняли законы, запрещающие прерывание беременности. Впрочем, правила варьируются от штата к штату. Так, в ряде из них возможно произвести аборт в случае угрозы жизни или здоровья матери, либо при зачатии ребенка в результате изнасилования или инцеста.
По мнению юриста Юлии Костиной, данное решение суда однозначно вызовет изменения в американском обществе. Немедленным следствием данного решения явились митинги и протесты женщин, не согласных с данным решением, которые проводятся на территории всего государства. Фактически, в настоящее время общество раскололось на консервативный и либеральный слои.
Адвокат Юлия Костина отмечает, что решение о прерывании беременности, принимается женщинами, как правило, находящимися в сложной жизненной ситуации (отсутствие партнера, проблемы со здоровьем, материальные и жилищные трудности). Женщины, морально не готовые к материнству либо не имеющие соответствующих материальных условий для содержания ребенка, но не прервавшие беременность, будут чаще отказываться от детей, что повлечет рост количества сирот.
По мнению эксперта, даже в случае оставления женщиной ребенка для воспитания в результате незапланированной беременности, будет сложно говорить о нормальном эмоциональном климате в семье (ребенок будет чувствовать себя ненужным, нежеланным), что через несколько десятилетий отразится на психологическом здоровье общества в целом. Женщины, имеющие хронические либо появившиеся на фоне беременности заболевания, не смогут сделать выбор в пользу своего здоровья и будут находиться под угрозой усугубления проблем со здоровьем вплоть до летального исхода.
Юрист Юлия Костина, адвокат Краснодарской краевой коллегии адвокатов:
«Полагаю, что с учетом необходимости решения вопроса о прерывании беременности, американские женщины будут практиковать „туризм“ в штаты с более либеральным законодательством по данному вопросу, либо в соседние государства. Однозначно возрастет число подпольно произведенных абортов, либо абортов, произведенных лицами, не имеющими медицинского образования, а также соответствующей специализации. Это вызывает опасения за жизнь и здоровье женщин, прерывающих беременность, поскольку вероятность наступления неблагоприятного исхода многократно увеличивается».
Согласно информационному бюллетеню Всемирной организации здравоохранения от 2021 года, ежегодно в мире проводится около 73 млн абортов, это 61% всех случаев нежелательной беременности, и 29% всех фактов беременности. При этом около 45% абортов являются небезопасными для женщины, а 97% из них проводятся в развивающихся странах. Адвокат Юлия Костина подчеркивает, что в странах, где закон ограничивает проведение абортов, доля небезопасных абортов на порядок выше, чем в государствах с более либеральным законодательством.
В настоящее время, согласно свежим данным Глобальной базы данных о мерах политики в отношении абортов, находящейся в ведении ВОЗ, аборты по желанию женщины без обоснования причины производятся в 55 государствах мира (в том числе, РФ, другие страны СНГ, большинство европейских стран).
Адвокат Краснодарской краевой коллегии адвокатов Юлия Костина:
«Противники абортов в силу религиозных воззрений, а также по собственному убеждению (так называемое „пролайф“ движение) считают, что запрет абортов не оказывает существенного влияния на показатель материнской смертности, который определяется в первую очередь уровнем развития медицинской помощи в конкретном государстве, зато положительно сказывается на рождаемости».
В Российской Федерации, согласно данным Росстата, количество абортов сократилось почти в 3 раза, а именно с 1 675,7 тыс. в 2005 году до 661 тыс. в 2018 году. Данная процедура, по словам эксперта Юлии Костиной, может проводиться по полису обязательного медицинского страхования после прохождения обследования, а также платно.
Вместе с тем общественными объединениями ведется обсуждение законодательной инициативы исключить производство аборта в рамках ОМС без веских на то оснований, то есть только по желанию женщины.
В то же время, врачи государственных медицинских учреждений пытаются убедить женщин отказаться от абортов. По словам адвоката Юлии Костиной, для этого принимаются различные меры в зависимости от субъекта РФ – консультации с психологом, беседы со священнослужителем и т.д.
Согласно положениям приказа Минздрава РФ от 20.10.2020 №1130н, при отсутствии кабинета медико-социальной помощи консультирование беременных проводит медработник с высшим или средним медицинским образованием, который получил повышение квалификации по психологическому доабортному консультированию. По статистике, около 12% женщин после прохождения консультации отказываются от проведения аборта и сохраняют беременность.
Адвокат Юлия Костина рассказала, что применение данных мер не всегда осуществляется деликатным для беременной женщины способом. К примеру, требованиями приказа Минздрава Иркутской области от 12.01.2015 №1-мпр (в настоящее время является недействующим) устанавливалось анкетирование беременной, где ей предлагалось ответить на ряд вопросов, в том числе: «Вы знаете, что на любом сроке беременности аборт является убийством?», «Вы бы стали делать аборты, если сами бы были гинекологом?», «Придя домой после совершенного аборта, есть ли у вас право наказывать ребенка за какие-либо шалости?», «Вы отказались бы от аборта, зная наперед, что этот ребенок принесет свою первую зарплату вам и вообще будет очень послушным?», «Вы готовы к встрече после смерти с душой вашего ребенка?», «Вы смогли бы посмотреть на то, что из вас удалили?» и др.
Эксперт Юлия Костина считает, что консультирование женщины и предложение сохранить беременность должно осуществляться в тактичной форме, с учетом психологического состояния беременной, а также требованиями врачебной этики. Кроме этого, понятие «убийство» закреплено в Уголовном кодексе РФ, соответственно, его применение в контексте производства абортов не является корректным с юридической точки зрения.
Юрист Юлия Костина, адвокат Краснодарской краевой коллегии адвокатов:
«Необходимо рассматривать аборт не как отдельно взятую проблему, с которой нужно бороться путем устранения, а как следствие совокупности социальных факторов, таких как низкий уровень доходов среди женщин, достигших репродуктивного возраста, а также недостаточность полового просвещения».