При поддержке Металлоинвеста в старооскольские библиотеки поступили новые книги

«Несмотря на активное развитие современных технологий и новых форматов, работу с литературой все еще сложно заменить в образовании и научной деятельности. Важное место общение с «живой» книгой занимает и в воспитании детей. Обновление и расширение библиотечных фондов – фундамент для успешной работы по этим важнейшим направлениям, – уверена директор по социальным вопросам Оскольского электрометаллургического комбината им. А. А. Угарова Ирина Дружинина. – Компания «Металлоинвест» оказывает регулярную поддержку старооскольской библиотечной системе: в ремонте зданий, техническом оснащении залов и приобретении новых книг. Это вклад в развитие нашего округа, профессиональное и культурное обогащение старооскольцев».