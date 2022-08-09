При поддержке Металлоинвеста в старооскольские библиотеки поступили новые книги

Posted 9 августа 2022, 13:45
Published 9 августа 2022, 13:45
Modified 9 августа 2022, 13:45
Updated 9 августа 2022, 13:45
Было закуплено 1500 книг на сумму 700 тыс. рублей. Средства на их приобретение выделены в рамках программы социально-экономического партнерства 2022 года между Компанией и правительством Белгородской области.
Среди новинок – детская, художественная, справочная, отраслевая литература. Книги будут распределены по 35 библиотекам округа.
«Несмотря на активное развитие современных технологий и новых форматов, работу с литературой все еще сложно заменить в образовании и научной деятельности. Важное место общение с «живой» книгой занимает и в воспитании детей. Обновление и расширение библиотечных фондов – фундамент для успешной работы по этим важнейшим направлениям, – уверена директор по социальным вопросам Оскольского электрометаллургического комбината им. А. А. Угарова Ирина Дружинина. – Компания «Металлоинвест» оказывает регулярную поддержку старооскольской библиотечной системе: в ремонте зданий, техническом оснащении залов и приобретении новых книг. Это вклад в развитие нашего округа, профессиональное и культурное обогащение старооскольцев».
Ежегодно старооскольские библиотеки посещают более семидесяти тысяч человек. Среди них много семей с детьми, студентов, инженерно-технических работников предприятий округа.
«Обычно литературу мы закупаем за счет бюджетных средств или при поддержке благотворителей, – рассказала директор МКУК «Старооскольская ЦБС» Татьяна Капустина. – Но как правило это небольшие суммы, поэтому и литературы немного. В этот раз благодаря Металлоинвесту мы смогли закрыть книжные потребности этого года полностью. Спасибо большое компании, что не остается в стороне от наших проблем и всегда идет навстречу».
Благодаря поддержке Металлоинвеста библиотеки округа используют в своей работе компьютерное и мультимедийное оборудование. Компания профинансировала капитальный ремонт в центральной детской библиотеке №7, замену окон и роспись фасада библиотеки им. А. С. Пушкина. Металлоинвест принимает активное участие в издании книг старооскольских писателей.