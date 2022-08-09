Госдума: Поправки в ФЗ «О рекламе» позволят защитить национальные интересы



Депутат Кирьянов в беседе с корреспондентом отметил, что следит за ходом дискуссий, но его позиция не изменилась. Парламентарий напомнил, что единый оператор не является монополистом, поскольку рекламные компании, как и ранее, имеют возможность принимать участие в торгах на установку рекламы и в итоге эксплуатировать экраны. Отличие состоит лишь в том, что передача рекламных конструкций станет происходить посредством «ресурса размещения информации». Благодаря оператору доступ к нему для рекламщиков будет бесплатным.