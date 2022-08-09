Госдума: Поправки в ФЗ «О рекламе» позволят защитить национальные интересы

Posted 9 августа 2022, 06:53
Published 9 августа 2022, 06:53
Modified 9 августа 2022, 07:33
Updated 9 августа 2022, 07:33
Его инициатором стал депутат от «Единой России» Артем Кирьянов.
Как сообщает newizv.ru, после внесения окончательных корректив документ передадут на рассмотрение во втором чтении.
В рамках нового законопроекта в России намереваются создать единого рекламного оператора, который будет полностью контролировать рынок наружной цифровой рекламы. Кроме того, на него планируют возложить функцию контроля за размещением объявлений на сайтах-классифайдах.
Депутаты пока не смогли прийти к общему мнению по поводу данного документа. Противники законопроекта прислушиваются к участникам рынка, полагающим, что новый закон может сформировать в РФ искусственную монополию, которая фактически уничтожит большинство мелких игроков.
Сторонники инициативы, напротив, приводят в качестве положительных аргументов защиту национальных интересов и усиление контроля за размещением цифровой рекламы.
Участники дискуссий уже успели обсудить и другую грань рекламной реформы – коррупционную составляющую. В субъектах РФ решение о размещении наружной рекламы пока остается за органами местной власти, что иногда вызывает конфликты в борьбе за рекламный рынок.
Депутат Кирьянов в беседе с корреспондентом отметил, что следит за ходом дискуссий, но его позиция не изменилась. Парламентарий напомнил, что единый оператор не является монополистом, поскольку рекламные компании, как и ранее, имеют возможность принимать участие в торгах на установку рекламы и в итоге эксплуатировать экраны. Отличие состоит лишь в том, что передача рекламных конструкций станет происходить посредством «ресурса размещения информации». Благодаря оператору доступ к нему для рекламщиков будет бесплатным.
Для реализации реформы планируется создать 1,5 тысячи новых рабочих мест. Кирьянов предполагает, что, как только будут устранены элементы возможной коррупции, налоговые отчисления в региональные бюджеты станут больше. Монтаж и использование конструкций единого оператора способны принести прибыль в размере нескольких миллиардов рублей.
Депутат придерживается мнения, что единый оператор сможет навести порядок на рынке цифровой рекламы, так как под его контролем будут находиться цифровые билборды и классифайды, что поможет снизить риски утечки персональных данных россиян.