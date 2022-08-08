Задолженность россиян по ЖКУ за этот год выросла почти на 57 млрд рублей

Posted 8 августа 2022, 14:07
Published 8 августа 2022, 14:07
Modified 8 августа 2022, 14:08
Updated 8 августа 2022, 14:08
По статистике Росстата, количество должников превысило рекордные показатели, передает Pravda.Ru. Долги за ЖКУ за год возросли на 7,6%, что составляет 56,6 миллиарда рублей. В I квартале размер задолженности всех российских граждан достиг 804,5 миллиарда рублей. Отмечается, что перед РСО размер долга увеличился на 11%, а перед УК — на 3%.
Годом ранее размер долга перед УК уменьшился на 6%. Это обусловлено тем, что в связи с пандемией был введен мораторий на начисление пени гражданам, которые не платили за коммунальные услуги. После отмены послабления долг снова вырос.