Задолженность россиян по ЖКУ за этот год выросла почти на 57 млрд рублей

По статистике Росстата, количество должников превысило рекордные показатели, передает Pravda.Ru. Долги за ЖКУ за год возросли на 7,6%, что составляет 56,6 миллиарда рублей. В I квартале размер задолженности всех российских граждан достиг 804,5 миллиарда рублей. Отмечается, что перед РСО размер долга увеличился на 11%, а перед УК — на 3%.