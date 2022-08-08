Сбербанк запустил льготную программу инвесткредитования

Posted 8 августа 2022, 16:33
Published 8 августа 2022, 16:33
Modified 8 августа 2022, 16:33
Updated 8 августа 2022, 16:33
С девятого августа в Сбербанк начнут поступать заявки. Согласно условиям этой программы, финансирование будет предоставляться по ставке 3,0–4,5% годовых. Об этом информирует transsibinfo.com.
Как отметил заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов, такая ставка станет стимулом для развития и обновления экономики в текущих условиях. Кроме того, она положительно повлияет на доступность кредитов для малого и среднего бизнеса.
Новая программа будет включать в себя программу субсидирования процентной ставки в рамках нацпроекта «МСП» и льготное фондирование по программе стимулирования кредитования. В рамках реализации этой программы приоритетными отраслями являются обрабатывающие производства, логистика, гостиничный бизнес, переработка сельхозпродукции.