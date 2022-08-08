Как БГТУ имени Шухова принимает детей из Луганской Народной Республики

Posted 8 августа 2022, 10:27
Published 8 августа 2022, 10:27
Modified 8 августа 2022, 10:27
Updated 8 августа 2022, 10:27
Технолог в числе первых открыл двери для подростков Донбасса и в течение лета проведёт пять профильных смен. Специально для проекта была разработана насыщенная 80-часовая дополнительная общеразвивающая программа «Будущие инженеры», состоящая из шести направлений: патриотическое, культурно-воспитательное, надпрофессиональное, образовательное, досуговое и экскурсионное.
По словам директора малого технологического университета БГТУ им. В. Г. Шухова, руководителя смены и автора программы Натальи Алтынник проект реализуется совместно с Российским обществом «Знание», на каждой смене присутствует лектор, который рассказывает детям про современные научные разработки.
«Также мы сотрудничаем с Министерством молодежной политики Белгородской области, где волонтеры Победы и волонтеры-медики проводят различные мастер-классы для наших детей. Ребята к нам приезжают в возрасте от 14 до 17 лет. Первая и вторая смены были по 25 человек, третья — 36, четвертая и пятая — по 117 человек к нам приедут», — подчеркнула Наталья Игоревна.
Образовательная программа «Будущие инженеры» — это цикл лекций от опытных преподавателей и учёных Технолога о кибербезопасности и VR-технологиях, использовании современными инженерами виртуальной реальности и нейросетей; информатизации и интеллектуализации технологий; цифровой энергетике и профессиях будущего; умных транспортных системах и глобальных экологических проблемах. Ребята проходят образовательный интенсив от кафедры иностранных языков Summer Shukhov Camp, посещают экскурсии по кампусу, путешествуют по интересным местам города и области, проходят мастер-классы, не забывают об утренней зарядке и полноценных спортивных занятиях. По итогам смены каждый школьник получает свидетельство о прохождении обучения и памятные подарки, сопровождающие — удостоверения о повышении квалификации.
Иван Березюк, участник третьей смены, студент Луганского высшего училища физической культуры, попал в Белгород с друзьями. По словам Ивана, о таком отдыхе летом можно только мечтать.
«Попал сюда с друзьями. Здесь отлично проводим время. Каждый из участников смены стал нам очень близок, каждый открывается с другой стороны, те качества, которые не были видны при первом знакомстве. Педагоги преподносят материал так, чтобы нам было интересно. И нам интересно! Больше всего запомнились поход в бассейн (я очень люблю плавать) и в спортзал: мы играли в волейбол, у меня стало получаться. Красивый университет, красивый Белгород, очень хочется сюда обязательно вернуться!» — сказал Иван Березюк.
Экскурсии, поездки, мастер-классы — всё это надолго запомнится ребятам. Это помогло им отвлечься от неспокойной обстановки дома. С собой они заберут хорошие впечатления.
«Я из города Алчевска Луганской Народной Республики. В БГТУ имени Шухова мне всё очень понравилось: были интересные экскурсии, поездки, мастер-классы, встречи с психологом. Это всё очень помогло нам. Дома не очень тихо, идёт специальная операция. Здесь мы отвлеклись, было много позитивных моментов. Хотим сказать большое спасибо организаторам за такую возможность. Самые яркие впечатления остались от химических опытов. Ещё нам очень понравилась экскурсия в Прохоровку, невероятные военные экспонаты и очень грамотные экскурсоводы, которые рассказали всё о военных действиях Великой Отечественной на белгородской земле», — поделилась Виктория Бородач.
Ректор БГТУ им. В. Г. Шухова Сергей Глаголев подчеркнул, что проект «Университетские смены» уникальный, потому что даёт возможность не словом, а делом поддержать ребят из Донецкой и Луганской Народных Республик.
«Наш университет одним из первых открыл образовательные смены для школьников из Донбасса. Этим летом мы примем в общей сложности 320 подростков. Буквально на днях подвели итоги и вручили свидетельства участникам третьей смены. Программа профильного лагеря максимально насыщенная и интересная: ребята посещают мастер-классы по инженерно-техническим направлениям, интенсивы по иностранному языку, вместе с волонтёрами-экологами проходят квизы, слушают лекции по философии, общаются с психологом, посещают творческие мастерские, гуляют по Белгороду и занимаются спортом. Надеемся, что у ребят останутся исключительно позитивные эмоции от университета, Белгорода, новых знаний и знакомств. Мы делаем для этого всё возможное», — отметил Сергей Глаголев.