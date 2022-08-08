Как БГТУ имени Шухова принимает детей из Луганской Народной Республики

«Попал сюда с друзьями. Здесь отлично проводим время. Каждый из участников смены стал нам очень близок, каждый открывается с другой стороны, те качества, которые не были видны при первом знакомстве. Педагоги преподносят материал так, чтобы нам было интересно. И нам интересно! Больше всего запомнились поход в бассейн (я очень люблю плавать) и в спортзал: мы играли в волейбол, у меня стало получаться. Красивый университет, красивый Белгород, очень хочется сюда обязательно вернуться!» — сказал Иван Березюк.