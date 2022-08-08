Гладков связал рост смертности на дорогах Белгородской области с ситуацией на границе

Данные озвучил заместитель главы области Евгений Мирошников. Он отметил, что есть риск недостижения показателей по реализации нацпроекта по смертности на автомобильных дорогах. Чиновник добавил, что специалисты ежемесячно мониторят ситуацию и последние три месяца фиксируют, что показатели по смертности на дорогах растут.