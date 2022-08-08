bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 8 августа 2022, 07:39

Published 8 августа 2022, 07:39

Modified 8 августа 2022, 07:41

Updated 8 августа 2022, 07:41

Гладков связал рост смертности на дорогах Белгородской области с ситуацией на границе

8 августа 2022, 07:39
Сюжет
Губернатор
В ходе оперативного совещания губернатору доложили о ходе реализации нацпроектов в области.

Данные озвучил заместитель главы области Евгений Мирошников. Он отметил, что есть риск недостижения показателей по реализации нацпроекта по смертности на автомобильных дорогах. Чиновник добавил, что специалисты ежемесячно мониторят ситуацию и последние три месяца фиксируют, что показатели по смертности на дорогах растут.

В целом аутсайдерами по выполнению нацпроектов в Белгородской области являются три ведомства: министерство строительства,  министерство ЖКХ и минприроды.

Ни одного нацпроекта не должно быть сорвано. Кроме санавиации. Её мы не выполним. Да, есть у нас проблемы со смертностью на дорогах. Это тоже происходит по объективным причинам с ситуацией, которая разворачивается вдоль границы. Нам тяжело это исправить. Но задача стоит и никто её не отменял. Смотреть и терпеть, как в прошлом году здравоохранение завалило несколько направлений, я не буду. Никого жалеть не буду.
Вячеслав Гладков
Читайте также:
В январе в авариях погибли четверо белгородцев, в том числе 9-летний ребёнокГладков поручил проработать меры по снижению смертности на дорогах
#Кристина Семенчук#Общество#Белгородская область#Дорога#Губернатор#Смертность#Новости Белгорода#Нацпроект#Вячеслав Гладков#Гладков#Евгений Мирошников
Подпишитесь
Популярное