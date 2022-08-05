Прокуратура подала в суд из-за отсутствия водопровода в пансионате для собак в Белгороде

Posted 5 августа 2022, 07:50
Published 5 августа 2022, 07:50
Modified 1 сентября 2022, 10:22
Updated 1 сентября 2022, 10:22
Также ведомство потребовало через суд устранить нарушения в организации водоснабжения.
Зоозащитники пожаловались на антисанитарию в пансионате временного содержания для бездомных собак, который находится в Белгороде в Промышленном проезде, а также на другие нарушения закона. Как уже сообщалось, зоозащитники совместно с корреспондентом «Бел.Ру» неоднократно посещали пансионат и фиксировали нарушения, о которых затем писали в надзорные органы. В пансионате они увидели вольеры с коричневыми стенами, фекалии на полу, которые убирают лопатой или смывают водой из лейки, так как в пансионате нет водопровода и канализации.
Заместитель прокурора Белгорода Андрей Пересыпкин в ответе на обращение написал, что прокуратура города подала иск в суд по факту нарушения по части водоснабжения и водоотведения. К кому именно был подан данный иск и какие требования в нём указаны, зампрокурора не уточнил.
Пересыпкин написал, что уборка вольеров теперь проводится с помощью дезинфицирующей установки, которую купили во исполнение представлений прокуратуры города.
При этом прокуратура не признала факт того, что сотрудники пансионата в мае этого года препятствовали общественным инспекторам и корреспонденту «Бел.Ру» и не давали пройти на территорию заведения, хотя этот факт зафиксирован на видео. Также зампрокурора заявил, что уборка в пансионате производится согласно графику, и нарушений в данном случае нет, а стены в коричневых пятнах – это норма.
По версии прокуратуры, белая краска на стенах стерлась, и они стали коричневыми вовсе не от засохших фекалий. Признаков антисанитарии сотрудники прокуратуры не обнаружили. Как уже сообщалось, общественные инспекторы и корреспондент «Бел.Ру» увидели и сняли на видео пол с минимальным количеством опилок, которыми пол был слегка посыпан, и фекалии на полу, а также заплесневевшее сено, предназначенное для подстилки, на котором выросли грибы. На видео попали и дезинфекционные коврики, которые не были политы дезинфицирующим раствором. Но во время визита сотрудников прокуратуры, по их заверению, всё было в порядке. Зампрокурора заверил также, что материалы для постройки навеса для сена уже куплены.
Хранение еды и собачьих трупов в одном помещении для биологических отходов зампрокурора Белгорода объяснил тем, что в морозильной камере не было места для костей и потому их решили утилизировать и положили в помещение для хранения отходов.
В ответе указано, что в 2022 году сотрудники пансионата отловили 79 собак на улицах Белгорода. Выбыло из пансионата 114 собак: 51 собака передана новым владельцам, в места отлова возвращено 42 собаки и 21 собака умерла от болезней. Эвтаназия животных, по информации городской прокуратуры, не проводилась. Чем болели собаки и почему их не смогли вылечить, зампрокурора не сообщил.
Напомним, ранее зоозащитники неоднократно жаловались на антисанитарию и отсутствие водопровода и канализации в пансионате для собак и на высокую смертность животных. Прокуратура ответила, что животные поступили в пансионат уже больными и поэтому умерли. Почему животных не смогли вылечить и пытались ли их лечить – сотрудники прокуратуры не сообщили. Закрывать заведение, где нет водопровода и где умирают собаки, власти отказались: чиновники из управления ветеринарии пояснили, что нарушения не являются основанием для прекращения деятельности приюта, а прокуратура не стала подавать в суд иск с требованием закрытия заведения.
Напомним, в 2020 году теперь уже бывший мэр Белгорода Юрий Галдун заявил, что нет смысла реконструировать пансионат, так как принято решение о создании современного приюта, а реконструкция бессмысленна из-за слишком стеснённых условий.
В прошлом году на улице Коммунальной в Белгороде построили современный приют, но пансионат так и не закрыли, несмотря на требования зоозащитников и найденные нарушения.