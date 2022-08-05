Прокуратура подала в суд из-за отсутствия водопровода в пансионате для собак в Белгороде

По версии прокуратуры, белая краска на стенах стерлась, и они стали коричневыми вовсе не от засохших фекалий. Признаков антисанитарии сотрудники прокуратуры не обнаружили. Как уже сообщалось, общественные инспекторы и корреспондент «Бел.Ру» увидели и сняли на видео пол с минимальным количеством опилок, которыми пол был слегка посыпан, и фекалии на полу, а также заплесневевшее сено, предназначенное для подстилки, на котором выросли грибы. На видео попали и дезинфекционные коврики, которые не были политы дезинфицирующим раствором. Но во время визита сотрудников прокуратуры, по их заверению, всё было в порядке. Зампрокурора заверил также, что материалы для постройки навеса для сена уже куплены.