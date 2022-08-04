Ресторану «Белогорье» придётся заплатить Российскому авторскому обществу 275 тысяч рублей

Posted 4 августа 2022, 08:59
Published 4 августа 2022, 08:59
Modified 4 августа 2022, 08:59
Updated 4 августа 2022, 08:59
Российское авторское общество подало иск к ООО «Ресторан Белогорье». С компании требовали взыскать по лицензионному договору авторское вознаграждение, пени за нарушение сроков его выплаты, а также штраф — по 88 920 рублей.
Арбитражный суд Воронежской области иск Российского авторского общества удовлетворил. Всего с ресторана «Белогорье» постановили взыскать 275 095 рублей. Помимо авторского вознаграждения, пени и штрафа в сумму вошли 8335 рублей расходов по уплате госпошлины. Решение может быть обжаловано.
Ранее Российское авторское общество требовало с ООО «Белгородский кинопоказ» (киноцентр «Русич») почти 1 млн рублей авторского вознаграждения, неустойки и штрафа.
Российское авторское общество — негосударственная некоммерческая организация для осуществления управления авторскими правами на коллективной основе.