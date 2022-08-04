Белгородец не смог сдать экзамен по вождению с 17-го раза

Posted 4 августа 2022, 11:03
Published 4 августа 2022, 11:03
Modified 4 августа 2022, 13:16
Updated 4 августа 2022, 13:16
В ходе интервью Вячеслав Третьяков рассказал о кандидате в водители, который по состоянию на 2 августа не сдал свой 17-й практический экзамен по вождению. Это 42-летний мужчина. Он пытается получить водительское удостоверение с ноября 2020 года.
За это время он успешно сдал четыре раза теорию и безуспешно 17 раз — практику. В очередной раз из 14 обязательных к сдаче манёвров он выполнил девять. По итогам кандидат в водители набрал девять штрафных баллов, не сдав вождение.
У него практический экзамен я принимал год назад. В текущем году теорию он сдал с первого раза. Я ему задал вопрос: занимался ли он в последнее время? Он ответил утвердительно. Я поинтересовался, готов ли он сдавать сегодня. Он сказал: «Да».
Вячеслав Третьяков