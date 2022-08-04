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Posted 4 августа 2022, 11:03

Published 4 августа 2022, 11:03

Modified 4 августа 2022, 13:16

Updated 4 августа 2022, 13:16

Белгородец не смог сдать экзамен по вождению с 17-го раза

Белгородец не смог сдать экзамен по вождению с 17-го раза

4 августа 2022, 11:03
Фото: 1MI.
Сюжет
Эксклюзив
Об этом рассказал журналистам «Бел.Ру» начальник отделения экзаменационной работы МРЭО ГИБДД УМВД России по Белгородской области Вячеслав Третьяков.

В ходе интервью Вячеслав Третьяков рассказал о кандидате в водители, который по состоянию на 2 августа не сдал свой 17-й практический экзамен по вождению. Это 42-летний мужчина. Он пытается получить водительское удостоверение с ноября 2020 года.

За это время он успешно сдал четыре раза теорию и безуспешно 17 раз — практику. В очередной раз из 14 обязательных к сдаче манёвров он выполнил девять. По итогам кандидат в водители набрал девять штрафных баллов, не сдав вождение.

У него практический экзамен я принимал год назад. В текущем году теорию он сдал с первого раза. Я ему задал вопрос: занимался ли он в последнее время? Он ответил утвердительно. Я поинтересовался, готов ли он сдавать сегодня. Он сказал: «Да».
Вячеслав Третьяков
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#Кристина Семенчук#Город#Общество#Белгородская область#Гибдд#Водитель#Права#Эксклюзив
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