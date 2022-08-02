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Posted 2 августа 2022, 18:17

Published 2 августа 2022, 18:17

Modified 2 августа 2022, 18:17

Updated 2 августа 2022, 18:17

Скандальный коммерсант Алламжонов стал новым замглавы администрации

2 августа 2022, 18:17
В Узбекистане темой для обсуждения стало повышение экс-пресс-секретаря президента Комила Алламжонова. Глава государства Шавкат Мирзиёев назначил его заместителем главы своей администрации.

Вполне возможно, что за агрессивной кампанией, которая началась в узбекистанских СМИ против России на фоне СВО, стоит именно Алламжонов. 

 

По данным издания newizv.ru, в средствах массовой информации Узбекистана развернулась кампания против РФ. По предположению экспертов, возможно, за этим стоит новый замглавы администрации президента Алламжонов. При этом по президенту Узбекистана также прошлись – за то, что он получил российский орден Александра Невского. Примечательно, что в эти же дни Шавкат Мирзиёев назначил Алламжонова замглавы администрации, который будет курировать информационную политику. 

 

За последние несколько лет Узбекистан серьезно меняется. В 2016 году, после смерти Ислама Каримова, новый президент Шавкат Мирзиёев стал делать упор на открытой власти перед обществом. Одним из идеологов и исполнителей этой пиар-компании стал Комил Алламжонов. Прежде чем начать работать в администрации президента, он трудился в налоговой службе Узбекистана, где отвечал за связи с общественностью, однако при этом вел бизнес. 

 

По данным узбекистанских и международных СМИ, налоговые инспекторы склоняли бизнесменов к покупке подписки на газету “Солик-Инфо”, а также бухгалтерского ПО, которое продавала компания Алламжонова. За два месяца до вступления Алламжонова в должность пресс-секретаря президента его компания Avtotest, в 2017 году, получила монополию, дающую право в принудительном порядке вести переподготовку профессиональных водителей. 

 

Другая компания, GID Systems Ташкент, в 2020 году получила еще один монопольный проект, став принудительно менять гражданам кадастровые паспорта с бумажных на пластиковые. 

 

Непосредственно Алламжонов отрицает все обвинения. Что касается принудительной подписки на свои газеты, это, по его словам, забота об информировании сообщества предпринимателей. Другие обвинения он просто не признает. 

 

У журналистов есть предположение, что быть у власти Алламжонову помогают тесные взаимоотношения с дочерью президента Саидой Мирзиёевой. Комил Алламжонов получает повышение, а Саида при этом – его “вечный заместитель”. Однако эти взаимоотношения порождают много слухов, что причиняет ущерб репутации и дочери главы мусульманского государства, и непосредственно Шавката Мирзиёева.

#Политика
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