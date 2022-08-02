Скандальный коммерсант Алламжонов стал новым замглавы администрации

Posted 2 августа 2022, 18:17
Published 2 августа 2022, 18:17
Modified 2 августа 2022, 18:17
Updated 2 августа 2022, 18:17
Вполне возможно, что за агрессивной кампанией, которая началась в узбекистанских СМИ против России на фоне СВО, стоит именно Алламжонов.
По данным издания newizv.ru, в средствах массовой информации Узбекистана развернулась кампания против РФ. По предположению экспертов, возможно, за этим стоит новый замглавы администрации президента Алламжонов. При этом по президенту Узбекистана также прошлись – за то, что он получил российский орден Александра Невского. Примечательно, что в эти же дни Шавкат Мирзиёев назначил Алламжонова замглавы администрации, который будет курировать информационную политику.
За последние несколько лет Узбекистан серьезно меняется. В 2016 году, после смерти Ислама Каримова, новый президент Шавкат Мирзиёев стал делать упор на открытой власти перед обществом. Одним из идеологов и исполнителей этой пиар-компании стал Комил Алламжонов. Прежде чем начать работать в администрации президента, он трудился в налоговой службе Узбекистана, где отвечал за связи с общественностью, однако при этом вел бизнес.
По данным узбекистанских и международных СМИ, налоговые инспекторы склоняли бизнесменов к покупке подписки на газету “Солик-Инфо”, а также бухгалтерского ПО, которое продавала компания Алламжонова. За два месяца до вступления Алламжонова в должность пресс-секретаря президента его компания Avtotest, в 2017 году, получила монополию, дающую право в принудительном порядке вести переподготовку профессиональных водителей.
Другая компания, GID Systems Ташкент, в 2020 году получила еще один монопольный проект, став принудительно менять гражданам кадастровые паспорта с бумажных на пластиковые.
Непосредственно Алламжонов отрицает все обвинения. Что касается принудительной подписки на свои газеты, это, по его словам, забота об информировании сообщества предпринимателей. Другие обвинения он просто не признает.
У журналистов есть предположение, что быть у власти Алламжонову помогают тесные взаимоотношения с дочерью президента Саидой Мирзиёевой. Комил Алламжонов получает повышение, а Саида при этом – его “вечный заместитель”. Однако эти взаимоотношения порождают много слухов, что причиняет ущерб репутации и дочери главы мусульманского государства, и непосредственно Шавката Мирзиёева.