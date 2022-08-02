Скандальный коммерсант Алламжонов стал новым замглавы администрации

За последние несколько лет Узбекистан серьезно меняется. В 2016 году, после смерти Ислама Каримова, новый президент Шавкат Мирзиёев стал делать упор на открытой власти перед обществом. Одним из идеологов и исполнителей этой пиар-компании стал Комил Алламжонов. Прежде чем начать работать в администрации президента, он трудился в налоговой службе Узбекистана, где отвечал за связи с общественностью, однако при этом вел бизнес.