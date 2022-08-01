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Posted 1 августа 2022, 17:06

Published 1 августа 2022, 17:06

Modified 12 сентября 2022, 14:16

Updated 12 сентября 2022, 14:16

Вячеславу Гладкову задали серьёзный вопрос о переименовании остановки «5 Августа»

1 августа 2022, 17:06
Сюжет
Губернатор
В ходе прямой линии «10 вопросов губернатору» к Вячеславу Гладкову обратилась жительница Белгорода Татьяна Богачёва.

Она потребовала представить общественности документ, отменяющий все приставки к названию остановки «5 Августа».

Кто нам пояснит, как происходит переименование остановок? Есть ли какое-то положение или мэр самостоятельно подписывает приказ? Что же ждать в дальнейшем? Извините, но это дело имеет огромный резонанс, большую огласку и много возмущений. Если это дело замолчать, то доверия уже не будет. О каких-то значимых мероприятиях у нас трубят по месяцу, а тут такая единогласная у всех чиновников тишина.
Татьяна Богачёва, жительница Белгорода

Глава региона ответил, что заявление женщины «звучит очень серьёзно», и он пояснял переименование остановки уже дважды. Он рассказал, что переименование остановок — это полномочия муниципалитета, то есть администрации Белгорода. Мэр Антон Иванов уже вышел из отпуска на работу и скоро подпишет требуемый документ.

Согласен, что есть вещи, которым нужно уделять пристальное внимание. На этой неделе будет подписан документ, и всё будет восстановлено, не переживайте. И документ будет опубликован на сайте администрации Белгорода в среду или четверг на этой неделе.
Вячеслава Гладков, губернатор Белгородской области

Напомним, приказ о переименовании остановки «Улица 5 Августа» в «Улица 5 Августа — клиника ’’Евромед-премиум’’» подписал заместитель главы администрации Белгорода Алексей Романчукевич. После общественного резонанса, который вызвала эта инициатива, городские власти передумали менять название остановки.

 

В Белгороде передумали называть остановку в честь клиники Владимира Зотова
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