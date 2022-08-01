Вячеславу Гладкову задали серьёзный вопрос о переименовании остановки «5 Августа»

Глава региона ответил, что заявление женщины «звучит очень серьёзно», и он пояснял переименование остановки уже дважды. Он рассказал, что переименование остановок — это полномочия муниципалитета, то есть администрации Белгорода. Мэр Антон Иванов уже вышел из отпуска на работу и скоро подпишет требуемый документ.