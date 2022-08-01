Вячеславу Гладкову задали серьёзный вопрос о переименовании остановки «5 Августа»

Posted 1 августа 2022, 17:06
Published 1 августа 2022, 17:06
Modified 12 сентября 2022, 14:16
Updated 12 сентября 2022, 14:16
Она потребовала представить общественности документ, отменяющий все приставки к названию остановки «5 Августа».
Кто нам пояснит, как происходит переименование остановок? Есть ли какое-то положение или мэр самостоятельно подписывает приказ? Что же ждать в дальнейшем? Извините, но это дело имеет огромный резонанс, большую огласку и много возмущений. Если это дело замолчать, то доверия уже не будет. О каких-то значимых мероприятиях у нас трубят по месяцу, а тут такая единогласная у всех чиновников тишина.
Татьяна Богачёва, жительница Белгорода
Глава региона ответил, что заявление женщины «звучит очень серьёзно», и он пояснял переименование остановки уже дважды. Он рассказал, что переименование остановок — это полномочия муниципалитета, то есть администрации Белгорода. Мэр Антон Иванов уже вышел из отпуска на работу и скоро подпишет требуемый документ.
Согласен, что есть вещи, которым нужно уделять пристальное внимание. На этой неделе будет подписан документ, и всё будет восстановлено, не переживайте. И документ будет опубликован на сайте администрации Белгорода в среду или четверг на этой неделе.
Вячеслава Гладков, губернатор Белгородской области
Напомним, приказ о переименовании остановки «Улица 5 Августа» в «Улица 5 Августа — клиника ’’Евромед-премиум’’» подписал заместитель главы администрации Белгорода Алексей Романчукевич. После общественного резонанса, который вызвала эта инициатива, городские власти передумали менять название остановки.