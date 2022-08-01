Вячеслав Гладков: Проблема с освещением Белгорода не выдерживает никакой критики

Posted 1 августа 2022, 18:08
Published 1 августа 2022, 18:08
Modified 12 сентября 2022, 14:17
Updated 12 сентября 2022, 14:17
Женщина рассказала, что уже обращалась в мэрию по поводу плохо работающей подсветки клумб по периметру Соборной площади. 25 июля ей ответили, что всё восстановлено в штатном режиме.
30 июля снова ни один элемент не работает. Даже такая незначительная часть благоустройства не может грамотно обслуживаться.
Валентина Давыдова, жительница Белгорода
Вячеслав Гладков ответил, что это не незначительная часть благоустройства города. Он работает уже два года в Белгородской области и видит, что проблема с электроснабжением Белгорода, особенно общественных пространств, не выдерживает никакой критики
Постоянные порывы, нарушения на улице 50-летия Белгородской области, в парке Победы, во многих других местах. Глава администрации Антон Александрович [Иванов — прим. ред.] слышит меня сейчас. Надеемся, что ситуация будет меняться. Критика звучит не только от Вас, но от меня в сторону города.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области