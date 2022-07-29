Как добровольцам из Белгорода попасть на Донбасс?

Posted 29 июля 2022, 13:21
Published 29 июля 2022, 13:21
Modified 18 сентября 2022, 15:22
Updated 18 сентября 2022, 15:22
В Белгородской области практически с самого начала спецоперации на Украине, с февраля 2022 года, действует желтый уровень террористической опасности. Территория региона граничит с Украиной, вследствие чего села близ российско-украинской границы часто подвергаются обстрелам, совершаются поджоги и другие диверсионные акты. В этой связи очень много белгородцев по призыву губернатора Вячеслава Гладкова вступают добровольцами в народные дружины.
С апреля 2022 года такие отряды добровольцев вечером и ночью патрулируют улицы городов и сел, предотвращая нежелательные атаки социальных объектов — детских садов, больниц, школ и пр., а также помогают полицейским и делают другую сложную и срочную работу. Всего в Белгородской области создали 430 народных дружин, среди которых 23 объединения казаков. Стать волонтером-добровольцем довольно просто — нужно просто обратиться в мэрию. Кандидат в дружинники не должен иметь судимости, медицинских противопоказаний и должен быть совершеннолетним.
А вот о создании именных добровольческих батальонов в Белгороде для отправки добровольцев на Украину служить по контракту нет никакой информации. Желающие отправиться добровольцем-контрактником в Донбасс могут обратиться в военкомат по месту жительства, где им разъяснят всю сопутствующую информацию касательно заключения контракта на военную службу. Напомним. что еще в феврале белгородские СМИ сообщали о наплыве в военкоматах желающих отправиться добровольцами на Украину.
Согласно Закону № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», контрактником может стать как гражданин России, так и гражданин другого государства. В первом случае возраст военнослужащего не должен превышать 40 лет, то во втором — 30 лет. Нижняя возрастная граница для контрактника — 18 лет.
Также есть ряд требований к физической подготовленности будущего контрактника. Кандидаты проходят ряд испытаний на силу и выносливость в рамках утвержденных нормативов (на выбор предлагаются бег, плавание, лыжная гонка, подтягивание и пр.).
Будущий военнослужащий по контракту должен имеет образование не ниже среднего. Что касается опыта армейской службы, то он необязателен. Успешными кандидатами могут стать служащие запаса, а также молодые люди призывного возраста. К прохождению испытаний в рамках отбора не допускаются граждане, имеющие судимость или являющиеся фигурантами уголовного дела.
Кто априори является успешным кандидатом при отборе будущих контрактников? Это граждане, которые уже имеют опыт боевых действий (к примеру, участвовали в Афганской войне, чеченской военной кампании и других).
Набор на военную службу по контракту в белгородских военкоматах ведется в штатном режиме.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков отметил:
«Стандартная работа военных комиссариатов — призыв на воинскую службу. Это происходит два раза в год: весной и осенью каждого года».
Пункты отбора на военную службу по контракту расположены по следующим адресам:
Военный комиссариат Белгородской области находится на проспекте Славы, 102.
Желающих служить по контракту всегда немало, дефицита в наборе нет. А сегодня число кандидатов значительно возросло из-за спецоперации на Украине. Десятки добровольцев хотят исполнить свой воинский долг и отправиться в Донбасс защищать мирных граждан и помочь им отстоять независимость своей земли.
Перед тем, как заключить контракт, добровольцу, отправляющемуся на Украину, разъясняют денежные вопросы: размер заработной платы, количество надбавок и премиальных.
Прежде всего необходимо знать, что базовая зарплата военнослужащих по контракту состоит из двух окладов: по воинской должности и по воинскому званию. В среднем рядовой контрактник получает ежемесячную зарплату от 250 тысяч рублей.
К этому денежному довольствию полагаются выплаты за выслугу лет, квалификацию, особые достижения в военной службе, риск для жизни и здоровья, высокий уровень физподготовки и еще ряд факторов.
Также военнослужащим по контракту положены полный соцпакет и гособеспечение (военная форма и продовольствие). Военным предоставляется жилье в месте несения службы или же компенсация за его наем. Помимо этого — медицинское обслуживание, льготы при поступлении в вузы, подъемные при переезде и еще ряд льгот и компенсаций.
При подписании договора также учитываются страховые выплаты в случае гибели бойца или его ранения. Кроме этого, президент РФ Владимир Путин учредил ряд дополнительных выплат семьям погибших военных, проходящих службу по контракту на Украине, а также раненым. Так, родные погибших получат единовременную выплату в 5 миллионов рублей. А раненые бойцы — по 3 миллиона рублей. Кроме того, обеим категориям будут начислены ежемесячные пособия.