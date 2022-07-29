Как добровольцам из Белгорода попасть на Донбасс?

С апреля 2022 года такие отряды добровольцев вечером и ночью патрулируют улицы городов и сел, предотвращая нежелательные атаки социальных объектов — детских садов, больниц, школ и пр., а также помогают полицейским и делают другую сложную и срочную работу. Всего в Белгородской области создали 430 народных дружин, среди которых 23 объединения казаков. Стать волонтером-добровольцем довольно просто — нужно просто обратиться в мэрию. Кандидат в дружинники не должен иметь судимости, медицинских противопоказаний и должен быть совершеннолетним.