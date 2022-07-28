РЭО начнет собирать данные с автоматических станций экомониторинга ещё в 7 регионах

Posted 28 июля 2022, 13:51
Published 28 июля 2022, 13:51
Modified 18 сентября 2022, 15:22
Updated 18 сентября 2022, 15:22
Российские регионы должны высылать информацию об окружающей среде на своей территории Российскому экологическому оператору (РЭО), который реализует проект по созданию ЕГИС «Экомониторинг». Об этом пишет 360tv.ru.
ЕГИС «Экомониторинг» будет собирать и анализировать сведения о состоянии природы. С шестью субъектами РФ удалось договориться по передаче данных. Скоро РЭО придет к соглашению с еще семью регионами. В проекте должны принять участие Ямало-Ненецкий автономный округ, Якутия, Оренбургская, Рязанская, Томская, Калужская и Калининградская области. Единая система экомониторинга позволит принимать эффективные и оперативные управленческие решения в области охраны экологии, сказал гендиректор Российского экологического оператора Денис Буцаев.
Сегодня договориться о передаче информации с автоматических станций удалось с Кубанью, Подмосковьем, Омской, Челябинской, Сахалинской и Липецкой областями.
Все сведения сводятся воедино на федеральном уровне. Данные будут принимать с датчиков на предприятиях, информационных систем субъектов РФ, дистанционного зондирования земли (ДЗЗ) и других систем. Сейчас 325 станций автоматического контроля в 97 населенных пунктах страны передают сведения РЭО в рамках пилотного проекта, сказал Буцаев.
«Экомониторинг» превратится в базу данных, похожую на информационный портал с аналитическим модулем. Вместе с российскими регионами к проекту подключились предприятия. Они тоже передают сведения со своих датчиков. Оператор пришел к соглашению по этому вопросу с «Норникелем», «Газпром нефтью», ОАО «РЖД» и “ЗабГОК-связью», резюмировал заместитель гендиректора РЭО по цифровизации Алексей Буров.