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Posted 28 июля 2022, 13:51

Published 28 июля 2022, 13:51

Modified 18 сентября 2022, 15:22

Updated 18 сентября 2022, 15:22

РЭО начнет собирать данные с автоматических станций экомониторинга ещё в 7 регионах

РЭО начнет собирать данные с автоматических станций экомониторинга ещё в 7 регионах

28 июля 2022, 13:51
Фото: Медиахолдинг 1MI.
Семь субъектов Российской Федерации выразили желание принять участие в пилотном проекте по формированию единой государственной информационной системы экомониторинга.

Российские регионы должны высылать информацию об окружающей среде на своей территории Российскому экологическому оператору (РЭО), который реализует проект по созданию ЕГИС «Экомониторинг». Об этом пишет 360tv.ru.

ЕГИС «Экомониторинг» будет собирать и анализировать сведения о состоянии природы. С шестью субъектами РФ удалось договориться по передаче данных. Скоро РЭО придет к соглашению с еще семью регионами. В проекте должны принять участие Ямало-Ненецкий автономный округ, Якутия, Оренбургская, Рязанская, Томская, Калужская и Калининградская области. Единая система экомониторинга позволит принимать эффективные и оперативные управленческие решения в области охраны экологии, сказал гендиректор Российского экологического оператора Денис Буцаев.

Сегодня договориться о передаче информации с автоматических станций удалось с Кубанью, Подмосковьем, Омской, Челябинской, Сахалинской и Липецкой областями.

Все сведения сводятся воедино на федеральном уровне. Данные будут принимать с датчиков на предприятиях, информационных систем субъектов РФ, дистанционного зондирования земли (ДЗЗ) и других систем. Сейчас 325 станций автоматического контроля в 97 населенных пунктах страны передают сведения РЭО в рамках пилотного проекта, сказал Буцаев.

«Экомониторинг» превратится в базу данных, похожую на информационный портал с аналитическим модулем. Вместе с российскими регионами к проекту подключились предприятия. Они тоже передают сведения со своих датчиков. Оператор пришел к соглашению по этому вопросу с «Норникелем», «Газпром нефтью», ОАО «РЖД» и “ЗабГОК-связью», резюмировал заместитель гендиректора РЭО по цифровизации Алексей Буров.

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