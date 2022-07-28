РЭО начнет собирать данные с автоматических станций экомониторинга ещё в 7 регионах

«Экомониторинг» превратится в базу данных, похожую на информационный портал с аналитическим модулем. Вместе с российскими регионами к проекту подключились предприятия. Они тоже передают сведения со своих датчиков. Оператор пришел к соглашению по этому вопросу с «Норникелем», «Газпром нефтью», ОАО «РЖД» и “ЗабГОК-связью», резюмировал заместитель гендиректора РЭО по цифровизации Алексей Буров.