Белгородский мальчик Алёша побывал на экскурсии в Петербурге

Юный белгородец Лёша Павличенко, прославившийся на всю страну, побывал в Санкт-Петербурге на экскурсии. Он вместе с семьёй побывал в Музее военной техники, познакомился с производством тракторов, посмотрел выстрел из пушки с Нарышкина бастиона.
Экскурсию для белгородцев организовал Петербургский тракторный завод. Семья прокатилась в кабине трактора, выпускаемого ПТЗ. Побывали белгородцы и на самом заводе.
Сотрудники предприятия отметили, что готовы принять Лёшу в свои ряды. Мальчик напомнил, что хочет быть военным. Его брат Саша мечтает о карьере химика или конструктора.
Ещё Лёша побывал в Петропавловской крепости и послушал историю о Ленинграде в военное время. Мероприятие проводило патриотическое объединение «Ленрезерв».
Ранее семью Павличенко пригласили отдохнуть в санатории Кисловодска. Приглашение отправил мэр города Евгений Моисеев. Его в свою очередь позвали в Белгород на 5 Августа.