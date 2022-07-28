Белгородский мальчик Алёша побывал на экскурсии в Петербурге

Юный белгородец Лёша Павличенко, прославившийся на всю страну, побывал в Санкт-Петербурге на экскурсии. Он вместе с семьёй побывал в Музее военной техники, познакомился с производством тракторов, посмотрел выстрел из пушки с Нарышкина бастиона.