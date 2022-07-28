Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Белгородский мальчик Алёша побывал на экскурсии в Петербурге

28 июля 06:35
Фото: кадр из видео "Известия"

Белгородский Алёша стал финалистом конкурса «Дети-герои»

8-летний ребёнок и его семья сходили на экскурсии в Музей военной техники, посмотрели выстрел из пушки с Нарышкина бастиона и посетили тракторный завод.

Юный белгородец Лёша Павличенко, прославившийся на всю страну, побывал в Санкт-Петербурге на экскурсии. Он вместе с семьёй побывал в Музее военной техники, познакомился с производством тракторов, посмотрел выстрел из пушки с Нарышкина бастиона.

Экскурсию для белгородцев организовал Петербургский тракторный завод. Семья прокатилась в кабине трактора, выпускаемого ПТЗ. Побывали белгородцы и на самом заводе.

Сотрудники предприятия отметили, что готовы принять Лёшу в свои ряды. Мальчик напомнил, что хочет быть военным. Его брат Саша мечтает о карьере химика или конструктора.

Ещё Лёша побывал в Петропавловской крепости и послушал историю о Ленинграде в военное время. Мероприятие проводило патриотическое объединение «Ленрезерв».

Ранее семью Павличенко пригласили отдохнуть в санатории Кисловодска. Приглашение отправил мэр города Евгений Моисеев. Его в свою очередь позвали в Белгород на 5 Августа.

Материалы по теме
Восьмилетний танкист Лёша рассказал, что делает военных счастливымиГраффити с белгородцем Алёшей появилось на набережной в ДонецкеВ ЛНР раздали 17 тысяч шоколадок с белгородским мальчиком Лёшей на обёртке
#Новости#2#Санкт-петербург#Мальчик Алёша#Видеофакт#Наталья Корявых#Общество
Подпишитесь
Тяжело раненной при обстреле Шебекино оказалась 15-летняя девушка
Сегодня, 14:23
Матери срочников из разных регионов РФ дошли до военной прокуратуры Белгорода
Сегодня, 12:11
Валуйчанка с маленьким ребёнком за два месяца не получила новое жильё после обстрела
Сегодня, 11:42
Белгородцев возмутило поведение медиков детской поликлиники во время обстрела
Сегодня, 11:03
Больше десяти «бахов» насчитали белгородцы в небе над городом
Сегодня, 10:10
Гладков рассказал подробности об обстреле Шебекино «Градами»
Сегодня, 15:11