Белгородские «поезда здоровья» будут принимать всех желающих

Я считаю, что вы правы. Отказывать нельзя. Это все жители Белгородской области. Я не уверен, что создастся большой дополнительный поток. Всех врачи «поезда здоровья» примут. Распоряжение министру я дал. Корректировку они обязательно проведут. Все жители, даже которые не прописаны в сельских населённых пунктах, куда приезжают «поезда здоровья», всё равно будут приняты.