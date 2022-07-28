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Белгородские «поезда здоровья» будут принимать всех желающих

28 июля 17:09
Фото: страница Вячеслава Гладкова во «ВКонтакте»
На работу «поездов здоровья» пожаловались главе региона Вячеславу Гладкову. Ранее медики принимали только тех пациентов, которые прописаны в населённом пункте. После корректировок будут принимать всех желающих.

В ходе прямой линии к главе региона Вячеславу Гладкову обратилась белгородка Ксения. Она рассказала, что врачи «поездов здоровья» имеют право проводить осмотр тех людей, которые прописаны в деревне, но не тех, кто там живёт и прописан в городе.

Моя мама проживает в Котово, но прописана в городе. Маме 67 лет, она два раза переболела коронавирусом, хотела проверить своё здоровье, но ей сказали, что нужно обращаться по месту прописки.
Ксения, белгородка

Гладков ответил, что проговорил данный вопрос с министром здравоохранения. Он добавил, что врачи действительно отказывают.

Я считаю, что вы правы. Отказывать нельзя. Это все жители Белгородской области. Я не уверен, что создастся большой дополнительный поток. Всех врачи «поезда здоровья» примут. Распоряжение министру я дал. Корректировку они обязательно проведут. Все жители, даже которые не прописаны в сельских населённых пунктах, куда приезжают «поезда здоровья», всё равно будут приняты.
Вячеслав Гладков

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