Белгородские «поезда здоровья» будут принимать всех желающих

В ходе прямой линии к главе региона Вячеславу Гладкову обратилась белгородка Ксения. Она рассказала, что врачи «поездов здоровья» имеют право проводить осмотр тех людей, которые прописаны в деревне, но не тех, кто там живёт и прописан в городе.
Моя мама проживает в Котово, но прописана в городе. Маме 67 лет, она два раза переболела коронавирусом, хотела проверить своё здоровье, но ей сказали, что нужно обращаться по месту прописки.
Ксения, белгородка
Гладков ответил, что проговорил данный вопрос с министром здравоохранения. Он добавил, что врачи действительно отказывают.
Я считаю, что вы правы. Отказывать нельзя. Это все жители Белгородской области. Я не уверен, что создастся большой дополнительный поток. Всех врачи «поезда здоровья» примут. Распоряжение министру я дал. Корректировку они обязательно проведут. Все жители, даже которые не прописаны в сельских населённых пунктах, куда приезжают «поезда здоровья», всё равно будут приняты.
Вячеслав Гладков