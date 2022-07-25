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Posted 25 июля 2022, 08:54

Published 25 июля 2022, 08:54

Modified 18 сентября 2022, 15:22

Updated 18 сентября 2022, 15:22

ВСК запускает образовательную программу по цифровой трансформации в страховании

ВСК запускает образовательную программу по цифровой трансформации в страховании

25 июля 2022, 08:54
Фото: Медиахолдинг 1MI.
Страховой Дом ВСК совместно с Финтех Хабом Банка России и Научно-технологическим университетом «Сириус» запускают образовательную программу «Цифровая трансформация в страховании».

Интенсив пройдет на базе Научного центра «Информационные технологии и искусственный интеллект» университета. Бесплатный курс будет состоять из двух этапов – дистанционных лекций, по результатам которых будут отобраны 24 студента-финалиста, и очных занятий. Срок подачи заявок на поступление – до 22 августа.

В рамках образовательной программы «Цифровая трансформация в страховании» студенты получат теоретические знания в области законодательного регулирования страховой отрасли и рынка FinTech от специалистов Банка России, а также разберут практические кейсы диджитализации в страховании с практикующими экспертами Страхового Дома ВСК. Темы лекций – от создания цифрового страхового продукта до цифровой трансформации бэк-функций страховой компании. Преподаватели – руководители различных подразделений ВСК расскажут, как изнутри устроена технологичная страховая компания, о новых сегментах страхования, инновационных и организационных вызовах, на которые предстоит дать ответ.

«Цифровая трансформация отрасли ставит перед нами новые задачи, требующие наличия кросс-отраслевых компетенций у специалистов компаний. Фактически, на данный момент на рынке труда наблюдается дефицит готовых профессионалов, способных совмещать знания в финансовой и IT отраслях для решения различных задач страхового бизнеса. ВСК предлагает молодым специалистам уникальную возможность получить практические знания в данной области от 17 экспертов и 5 менторов, работающих в этом бизнесе много лет, разобрать реальные успешные кейсы. Мы вкладываем в этот курс много ресурсов и надеемся, что он будет максимально интересным и полезным», - отметил Александр Тарновский, генеральный директор Страхового Дома ВСК.

Программа пройдет в два этапа. Дистанционная часть обучения будет проходить для всех поступивших в период с 10 октября по 21 ноября 2022 года. В рамках онлайн-лекций студенты изучат основные процессы цифровизации страховой отрасли, получат консультации менторов программы по генерации идей цифровизации в страховании. А в ходе очного этапа в конце ноября 2022 года 24 финалиста будут разделены на 6 команд, каждая из которых должна будет выполнить итоговое задание по одной из 6 заданных тем.

«В рамках программы ребята смогут научиться использовать прикладные инструменты диджитал-маркетинга, разработки продуктов, аналитики данных и клиентского сервиса на примере реальных бизнес-кейсов. По итогам обучения команды проработают темы исследования клиентского пути (CJM), новых страховых продуктов, искусственного интеллекта, сервисов для внешнего рынка, основанных на данных страховой компании, а также цифровизации агентского канала продаж и управления талантами (HR). Подготовка выпускных проектов позволит студентам погрузиться в жизнь современной цифровой компании, получить уникальный опыт и навыки поиска нестандартных решений», - отметила Ольга Сорокина, член Совета директоров, заместитель генерального директора по развитию бизнеса Страхового Дома ВСК.

Стать участником программы может любой студент очного отделения российского вуза, интересующийся цифровизацией в финансовой отрасли и созданием цифровых продуктов, обладающий базовыми знаниями в кредитно-финансовой сфере, создании IT-продуктов или в области применения искусственного интеллекта.

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