На базе «Зенита» в Удельной произошел инцидент

Posted 22 июля 2022, 17:37
Published 22 июля 2022, 17:37
Modified 18 сентября 2022, 15:22
Updated 18 сентября 2022, 15:22
Обстоятельства случившегося выясняются. В самом ведомстве при описании происшествия не опубликовали название клуба, однако на «Зенит» указывает адрес, по которому произошел инцидент, сообщает «Советский спорт», ссылаясь на официальный сайт Службы вневедомственной охраны Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Добавим, что питерцы уверенно провели матч за Суперкубок России, разгромив «Спартак» со счетом 4:0, однако не смогли победить подмосковные «Химки» в первом туре чемпионата России.