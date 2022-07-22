На базе «Зенита» в Удельной произошел инцидент

Обстоятельства случившегося выясняются. В самом ведомстве при описании происшествия не опубликовали название клуба, однако на «Зенит» указывает адрес, по которому произошел инцидент, сообщает «Советский спорт», ссылаясь на официальный сайт Службы вневедомственной охраны Санкт-Петербурга и Ленинградской области.