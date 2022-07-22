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Posted 22 июля 2022, 17:37

Published 22 июля 2022, 17:37

Modified 18 сентября 2022, 15:22

Updated 18 сентября 2022, 15:22

На базе «Зенита» в Удельной произошел инцидент

На базе «Зенита» в Удельной произошел инцидент

22 июля 2022, 17:37
Фото: 1MI.
По вызову сотрудников базы сине-бело-голубых прибыл наряд Росгвардии, который задержал мужчину, осуществляющего фотосъемку тренировочного занятия питерцев с помощью квадрокоптера.

Обстоятельства случившегося выясняются. В самом ведомстве при описании происшествия не опубликовали название клуба, однако на «Зенит» указывает адрес, по которому произошел инцидент, сообщает «Советский спорт», ссылаясь на официальный сайт Службы вневедомственной охраны Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Добавим, что питерцы уверенно провели матч за Суперкубок России, разгромив «Спартак» со счетом 4:0, однако не смогли победить подмосковные «Химки» в первом туре чемпионата России.

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