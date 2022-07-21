Выплаты на детей семьям Белгорода перед школой в 2022 году

Если граждане подавали документы в мае и получили отказ, то в июне — июле они могут написать заявление на пересмотр решения, так как с 1 июня в России повышен минимальный прожиточный минимум в российских регионах (в Белгороде он вырос до 11 692 рублей) — именно он влияет на оценку нуждаемости заявителей. Те, кто раньше не проходил по доходам, теперь могут попасть в число малообеспеченных граждан.