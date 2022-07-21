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Posted 21 июля 2022, 09:25

Published 21 июля 2022, 09:25

Modified 18 сентября 2022, 15:22

Updated 18 сентября 2022, 15:22

Выплаты на детей семьям Белгорода перед школой в 2022 году

Выплаты на детей семьям Белгорода перед школой в 2022 году

21 июля 2022, 09:25
Фото: piqsels.com. Выплаты на детей семьям Белгорода перед школой в 2022 году
Сюжет
Дети
Ожидать ли в 2022 году жителям Белгорода выплату на детей перед школой? Напомним, в прошлом году данная помощь, инициированная президентом РФ, очень помогла многим родителям собрать учеников в школу и купить им все самое необходимое. Кто может рассчитывать на помощь в этом году? Читайте в нашем репортаже.

В прошлом году более 200 тысяч белгородских детей получили по 10 тысяч рублей от президента Путина для подготовки к школе. Этой единовременной выплатой глава государства поддержал российские семьи с детьми в нелегкий период пандемии COVID-19, когда из-за ограничений многие оказались в трудном материальном положении.

В бюджет Белгородской области из федеральной казны поступило более 2 млрд рублей для выплат в адрес школьников Белгорода. Деньги получили все семьи, в которых растут дети от 6 до 18 лет.

Впоследствии ходили слухи, что данная выплата будет осуществляться на постоянной основе. По крайней мере, за это активно выступал лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов. Совместно с однопартийцами он даже подготовил программу базового дохода, работа которой позволила бы семьям с детьми получать по 10 тысяч ежемесячно. Впрочем, пока это только перспективы.

А на носу новый учебный год. И уже понятно, что в этом году помощь к школе от государства получат далеко не все, как в прошлый раз. Компенсировать затраты на школьные покупки призвано новое пособие, о котором президент страны Владимир Путин сообщил 8 марта этого года.

Новые выплаты на детей от 8 до 16 лет включительно
Новые выплаты на детей от 8 до 16 лет включительно. Фото: kremlin.ru

Глава государства произнес в своей речи:

«Считаю, что мы должны принять новое решение: установить выплаты на детей от 8 до 16 лет включительно, подчеркну, для всех семей с невысокими доходами, поддержать их. Эта мера начнет действовать с 1 апреля, а первые выплаты семьи получат в мае».

Позже в правительстве уточнили механизм и размер выплат. Они предназначаются для семей, чей подушевой доход не выше прожиточного минимума в регионе. Размер выплат тоже зависит от прожиточного минимума только на ребенка и составит 50%, 75% и 100% от этой величины.

В Белгороде сразу же начали подготовку к процедуре выдачи выплат. Параллельно сотрудники регионального ПФР разъяснили гражданам, кто имеет право на ежемесячное пособие.

Пособия на школьников малоимущим семьям
Пособия на школьников малоимущим семьям. Фото: pfr.gov.ru

Заместитель управляющего ОПФР Татьяна Стригунова:

«Выплата назначается малообеспеченным семьям, которые воспитывают детей в возрасте от 8 до 17 лет, при соблюдении ряда условий. Во-первых, заявитель и дети должны являться российскими гражданами, постоянно проживающими на территории страны. Семье придётся пройти комплексную оценку нуждаемости, при которой учитываются все доходы и недвижимое имущество. Кроме того, действует правило „нулевого дохода“ — у каждого взрослого члена семьи должен быть заработок либо уважительная причина не работать определенное время».

Кстати говоря, набор критериев довольно строгий, поэтому после подачи заявлений многим приходит отказ в выплате. Так, по словам Стригуновой, десятки тысяч заявлений от белгородцев уже были отсеяны на первом этапе. Как показывает статистика ведомства, связано это в основном с превышением установленного уровня доходов.

Если граждане подавали документы в мае и получили отказ, то в июне — июле они могут написать заявление на пересмотр решения, так как с 1 июня в России повышен минимальный прожиточный минимум в российских регионах (в Белгороде он вырос до 11 692 рублей) — именно он влияет на оценку нуждаемости заявителей. Те, кто раньше не проходил по доходам, теперь могут попасть в число малообеспеченных граждан.

Заявление на выплату на детей от 8 до 17 лет на Госуслугах
Заявление на выплату на детей от 8 до 17 лет на Госуслугах. Фото: gosuslugi.ru

ВАЖНО!

Минимальный прожиточный минимум в Белгородской области с 1 июня составляет на душу населения — 11 692 рубля. Для трудоспособного населения — 12 745 рублей. Для детей — 11 341 рубль.

Повышение прожиточного минимума, а также минимального размера оплаты труда (МРОТ) означает автоматическое повышение всех пособий и социальных выплат, в том числе и на детей школьного возраста.

Как правило, льготами, выплатами и преференциями по большей части могут пользоваться многодетные, малоимущие семьи и семьи, в которых ребенка или детей воспитывает один родитель, семьи, где растет ребенок с инвалидностью.

Так, в Белгороде получают пособие матери, в одиночку воспитывающие детей, — 775 рублей в месяц, главы многодетных семей — 598 рублей в месяц. Также многодетные семьи имеют право на компенсацию за покупку школьной формы для первоклассников — более 2 тысяч рублей. Дети из таких семей могут воспользоваться правом бесплатного проезда в городском транспорте, также им положено льготное питание в школах — на 65 рублей в день.

Главы малообеспеченных семей могут получить помощь в рамках целевого социального контракта. Согласно ему выплачивают 100 рублей в месяц на заявленные нужды — к примеру, сборы детей в школу. Эта выплата назначается на 3 месяца и более. За данной помощью нужно обращаться в белгородский отдел соцзащиты.

#Новости#Общество#Дети#Школа#Выплаты
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