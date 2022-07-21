В Белгороде управление образования взяло в аренду часть здания у Фуглаевых

Братья Фуглаевы давно фигурируют в СМИ. Анатолия Фуглаева признали виновным в мошенничестве. Известно, что он «отмыл» 145 млн рублей бюджетных денег. Под суд попал и его брат Сергей Фуглаев. В основу уголовного дела легло незаконное возмещение НДС на сумму более 140 млн рублей.