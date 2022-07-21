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В Белгороде управление образования взяло в аренду часть здания у Фуглаевых

21 июля 08:13
Фото: Яндекс.Карты
За месяц аренды управление будет платить 251 тыс. рублей. Договор аренды заключили до 5 декабря 2022 года.

Управление образования при городской администрации заключило договор аренды с бизнесменами Людмилой и Иваном Фуглаевыми. Ведомство арендовало часть нежилого здания. За месяц оно должно платить 251 тыс. рублей.

Как следует из договора, арендует здание управление в период с 6 июля по 5 декабря. В общей сложности за это время структура администрации должна выплатить арендодателю 1,25 млн рублей.

Площадь, которую арендует управление, составила 836,2 кв. метра. Уточняется, что в распоряжении ведомства будет четыре помещения. Площадь же самого здания составляет 1533,3 кв. метра.

Контракт заключили без торгов с единственным поставщиком.

Напомним, Фуглаевы в течение нескольких лет не могут продать здание клуба «Форум». Сейчас за него требуют 95 млн рублей. В 2021 году строение продавали за 130 млн рублей.

Братья Фуглаевы давно фигурируют в СМИ. Анатолия Фуглаева признали виновным в мошенничестве. Известно, что он «отмыл» 145 млн рублей бюджетных денег. Под суд попал и его брат Сергей Фуглаев. В основу уголовного дела легло незаконное возмещение НДС на сумму более 140 млн рублей.

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