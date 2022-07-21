В Белгороде управление образования взяло в аренду часть здания у Фуглаевых

Управление образования при городской администрации заключило договор аренды с бизнесменами Людмилой и Иваном Фуглаевыми. Ведомство арендовало часть нежилого здания. За месяц оно должно платить 251 тыс. рублей.
Как следует из договора, арендует здание управление в период с 6 июля по 5 декабря. В общей сложности за это время структура администрации должна выплатить арендодателю 1,25 млн рублей.
Площадь, которую арендует управление, составила 836,2 кв. метра. Уточняется, что в распоряжении ведомства будет четыре помещения. Площадь же самого здания составляет 1533,3 кв. метра.
Контракт заключили без торгов с единственным поставщиком.
Напомним, Фуглаевы в течение нескольких лет не могут продать здание клуба «Форум». Сейчас за него требуют 95 млн рублей. В 2021 году строение продавали за 130 млн рублей.
Братья Фуглаевы давно фигурируют в СМИ. Анатолия Фуглаева признали виновным в мошенничестве. Известно, что он «отмыл» 145 млн рублей бюджетных денег. Под суд попал и его брат Сергей Фуглаев. В основу уголовного дела легло незаконное возмещение НДС на сумму более 140 млн рублей.