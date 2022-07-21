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Погибший от обстрела в белгородской Нехотеевке был депутатом

21 июля 06:17
Фото: телеграм-канал SHOT
Николай Дегтярёв получил смертельное осколочное ранение во время обстрела Украиной двух приграничных сёл. Мужчина состоял в Земском собрании сельского поселения и работал трактористом, сообщает SHOT.
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Обстрел

20 июля Украина обстреляла приграничные сёла Журавлёвка и Нехотеевка в Белгородской области. В результате происшествия погиб 63-летний мужчина. Им оказался Николай Дегтярёв.

По данным российского телеграм-канала, пенсионер состоял в Земском собрании и работал трактористом.

Отметим, что военные зафиксировали прилёт пяти снарядов. В результате этого в Нехотеевке повреждено десять жилых домов и сельский клуб. Также от взрывов загорелось пшеничное поле.

В конце мая после очередного обстрела, во время которого местный житель получил ранение, губернатор Вячеслав Гладков требовал запретить гражданским въезжать в Нехотеевку.

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