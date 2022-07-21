Погибший от обстрела в белгородской Нехотеевке был депутатом

20 июля Украина обстреляла приграничные сёла Журавлёвка и Нехотеевка в Белгородской области. В результате происшествия погиб 63-летний мужчина. Им оказался Николай Дегтярёв.
Отметим, что военные зафиксировали прилёт пяти снарядов. В результате этого в Нехотеевке повреждено десять жилых домов и сельский клуб. Также от взрывов загорелось пшеничное поле.
В конце мая после очередного обстрела, во время которого местный житель получил ранение, губернатор Вячеслав Гладков требовал запретить гражданским въезжать в Нехотеевку.