Медведеву и Мухартова наградят медалями «За заслуги перед городом Белгородом»

На сессии Белгородского горсовета депутаты утвердили кандидатов, которые получат медали «За заслуги перед городом Белгородом». Среди них заместитель губернатора Белгородской области по внутренней политике Ольга Медведева. Её наградят медалью «За заслуги перед городом Белгородом» II степени.