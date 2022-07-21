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Медведеву и Мухартова наградят медалями «За заслуги перед городом Белгородом»

21 июля 04:33
Фото: страница Ольги Медведевой во "ВКонтакте"
Решение приняли депутаты Белгородского горсовета. Медалью «За заслуги перед городом Белгородом» также наградили главного врача инфекционной больницы, участника Великой Отечественной войны и директора гимназии № 2.

На сессии Белгородского горсовета депутаты утвердили кандидатов, которые получат медали «За заслуги перед городом Белгородом». Среди них заместитель губернатора Белгородской области по внутренней политике Ольга Медведева. Её наградят медалью «За заслуги перед городом Белгородом» II степени.

Также в список попал первый заместитель министра образования Белгородской области Андрей Мухартов. Его наградят медалью «За заслуги перед городом Белгородом» III степени.

Медалью «За заслуги перед городом Белгородом» I степени наградят:

  • Александра Баранова — главного врача инфекционной больницы им. Е. Н. Павловского;
  • Александра Шишина — генерального директора компании «Белгородский завод металлоизделий».

Медалью «За заслуги перед городом Белгородом» II степени наградят:

  • Станислава Дымова — специалиста по экспозиционной и выставочной деятельности выставочного зала «Родина»;
  • Петра Седнева — участника Великой Отечественной войны 1941–1945 гг., члена президиума местной организации Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых сил и правоохранительных органов.

Медалью «За заслуги перед городом Белгородом» III степени наградят:

  • Эльвиру Работягову — директора гимназии № 2;
  • Людмилу Русинову — заместителя управляющего директора филиала по реализации тепловой энергии аппарата управления филиала «Квадра» — «Белгородская генерация»;
  • Лилию Рыжкову — директора ООО «Управляющая компания РЭУ — № 9».

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