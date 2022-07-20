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В белгородской Нехотеевке под обстрелом погиб мужчина

20 июля 14:02
Фото: Бел.Ру
Происшествие случилось 20 июля. Известно, что погибший — местный житель 1958 года рождения.
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Обстрел

Как стало известно «Бел.Ру», 20 июля в Нехотеевке погиб местный житель — мужчина 1958 года рождения. Произошло это в результате обстрела со стороны Украины.

Гибель мужчины подтвердил губернатор Вячеслав Гладков. Почему погибший вообще находился в населённом пункте, пока не ясно.

По словам Гладкова, в Нехотеевке в результате обстрела повреждено четыре жилых дома, посечены кровля, окна, забор и сельский клуб.

Помимо этого, 20 июля под обстрел попала приграничная Журавлёвка. Пока нет видимых повреждений, обследование продолжается.

Всего, по предварительным данным, удалось зафиксировать прилёт пяти снарядов.

Отметим, что в конце мая губернатор Вячеслав Гладков потребовал запретить въезд в Нехотеевку. 27 мая в приграничном селе во время обстрела ранило мужчину — у него было осколочное ранение голени.

В Белгородской области с начала СВО погибло несколько человек. 11 мая при обстреле села Солохи погиб 18-летний студент. 27 мая смертельные ранения получила жительница Журавлёвки. А в результате обстрела Белгорода 3 июля погибли пятеро. Все они — члены одной семьи. Один из погибших — подросток.

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#Новости#Нехотеевка#3#Обстрел#Белгородский район#Вячеслав Гладков#Инна Рогова#Происшествия
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