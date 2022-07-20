В белгородской Нехотеевке под обстрелом погиб мужчина

В Белгородской области с начала СВО погибло несколько человек. 11 мая при обстреле села Солохи погиб 18-летний студент. 27 мая смертельные ранения получила жительница Журавлёвки. А в результате обстрела Белгорода 3 июля погибли пятеро. Все они — члены одной семьи. Один из погибших — подросток.