В белгородской Нехотеевке под обстрелом погиб мужчина

Как стало известно «Бел.Ру», 20 июля в Нехотеевке погиб местный житель — мужчина 1958 года рождения. Произошло это в результате обстрела со стороны Украины.
Гибель мужчины подтвердил губернатор Вячеслав Гладков. Почему погибший вообще находился в населённом пункте, пока не ясно.
По словам Гладкова, в Нехотеевке в результате обстрела повреждено четыре жилых дома, посечены кровля, окна, забор и сельский клуб.
Помимо этого, 20 июля под обстрел попала приграничная Журавлёвка. Пока нет видимых повреждений, обследование продолжается.
Всего, по предварительным данным, удалось зафиксировать прилёт пяти снарядов.
Отметим, что в конце мая губернатор Вячеслав Гладков потребовал запретить въезд в Нехотеевку. 27 мая в приграничном селе во время обстрела ранило мужчину — у него было осколочное ранение голени.
В Белгородской области с начала СВО погибло несколько человек. 11 мая при обстреле села Солохи погиб 18-летний студент. 27 мая смертельные ранения получила жительница Журавлёвки. А в результате обстрела Белгорода 3 июля погибли пятеро. Все они — члены одной семьи. Один из погибших — подросток.