В Белгороде оцепили часть ТД «Галерея»

Часть торгового дома «Галерея» на улице Есенина в Белгороде оцепили. На месте, судя по кадрам, уже работает полиция.
В горадминистрации уточнили, что территорию оцепили после сообщения о минировании. Оно поступило на электронную почту торгового дома.
Проводится проверка. Посетители и персонал «Галереи» пока находятся на улице.
Фото с места события поделился телеграм-канал «Жесть Белгород».
Последняя крупная эвакуация в областном центре была 4 июля. В тот день эвакуировали поликлиники № 1, 2, 7 и 8. Глава регионального минздрава Андрей Иконников объяснил, что поступили сообщения о минировании медицинских объектов.