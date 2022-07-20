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В Белгороде оцепили часть ТД «Галерея»

20 июля 12:12
Фото: телеграм-канал «Жесть Белгород»
Территорию пришлось оцепить из-за сообщения о минировании, которое поступило на электронную почту «Галереи». На улице остаются персонал и посетители, сообщает мэрия. Проводится проверка.

Часть торгового дома «Галерея» на улице Есенина в Белгороде оцепили. На месте, судя по кадрам, уже работает полиция.

В горадминистрации уточнили, что территорию оцепили после сообщения о минировании. Оно поступило на электронную почту торгового дома.

Проводится проверка. Посетители и персонал «Галереи» пока находятся на улице.

Фото с места события поделился телеграм-канал «Жесть Белгород».

Последняя крупная эвакуация в областном центре была 4 июля. В тот день эвакуировали поликлиники № 1, 2, 7 и 8. Глава регионального минздрава Андрей Иконников объяснил, что поступили сообщения о минировании медицинских объектов.

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