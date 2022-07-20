Надувная лодка — комфорт и безопасность рыбалки

Современные лодки надувные являются отличной альтернативой байдаркам или лодкам, ведь их можно взять с собой как для более спокойной рыбалки на озере, так и для более требовательной — в море.
Покупка традиционной лодки связана с большими затратами — следует учитывать не только стоимость приобретения, но и хранения. Кроме того, для перевозки лодки требуется специальный прицеп. Еще одним существенным недостатком является то, что лодку необходимо перемещать на нужной глубине, чтобы не касаться дна. Поэтому рыбалка близко к берегу не всегда будет возможна.
В случае с каяком, хотя его легче транспортировать, также могут возникнуть проблемы с хранением в ограниченном пространстве. Следует учитывать, что каяк не обеспечит должной устойчивости при плавании, поэтому при ловле крупной и хищной рыбы можно сильно накрениться перевернуться вместе с каяком.
Тут на помощь приходят надувные лодки. Это решение однозначно дешевле, но самое главное, позволяет ловить рыбу с любой глубины. Хранить лодку также намного проще, потому что ее нужно просто свернуть, чтобы она не занимала много места в подвале.
Опытные рыболовы наверняка скажут, что лучше всего подойдет лодки с жестким дном, и это действительно так. Жесткий пол прослужит гораздо дольше даже при частом использовании, поэтому, если в распоряжении есть чуть больший бюджет, стоит выбрать именно его. Некоторые, правда, указывают, что такие решения увеличивают вес и максимальную нагрузку лодки, но это не всегда является минусом — все зависит от производителя и параметров, предлагаемых данной моделью. Надувные лодки с алюминиевым полом также имеет большую группу сторонников. Этот материал не так подвержен воздействию воды, но при этом достаточно легок.
Наиболее распространенной дилеммой при покупке является выбор правильной длины — какой она должна быть при выборе небольшого рыболовного средства для одного человека и какой при ловле в большой группе?
В этом случае следует руководствоваться не только аспектом комфорта, но и конечным назначением лодки. Речь идет о типе водоемов, где будет проходить рыбалка, а также о количестве людей и размерах оборудования, которое необходимо взять с собой. Даже в одноместной рыбацкой лодке должно быть достаточно места для загрузки коробок с наживкой и провизии.
Водоизмещение — это один из самых важных параметров любого плавсредства, который сообщает о его максимальной грузоподъемности. Водоизмещение модели производители указывают в количестве человек и весе багажа или в килограммах. В последнем случае следует уделить особое внимание, чтобы не оказалось, что выбранный 2-местный рыбацкий понтон может поддерживать только одного человека с небольшим снаряжением. Самые прочные модели могут похвастаться водоизмещением до 500 кг.
На рынке можно найти лодки из ПВХ или резины. Поливинилхлорид, или ПВХ, — достаточно прочный материал, обеспечивающий защиту от механических повреждений. Часто для усиления понтона из ПВХ дополнительно используют сетку из полиэстера. Такие модели чаще всего выбирают для прогулочных целей, но если покупатель хочет приобрести лодку из ПВХ, конструкция должна состоять более чем из 3-х слоев.
Выбирая лодку, следует вооружиться моделью, устойчивой к истиранию или более серьезным повреждениям. Поэтому для такого использования рекомендуются резиновые лодки, которые, безусловно, являются более прочными.