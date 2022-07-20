Надувная лодка — комфорт и безопасность рыбалки

Опытные рыболовы наверняка скажут, что лучше всего подойдет лодки с жестким дном, и это действительно так. Жесткий пол прослужит гораздо дольше даже при частом использовании, поэтому, если в распоряжении есть чуть больший бюджет, стоит выбрать именно его. Некоторые, правда, указывают, что такие решения увеличивают вес и максимальную нагрузку лодки, но это не всегда является минусом — все зависит от производителя и параметров, предлагаемых данной моделью. Надувные лодки с алюминиевым полом также имеет большую группу сторонников. Этот материал не так подвержен воздействию воды, но при этом достаточно легок.