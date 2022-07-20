Лавров не исключает расширения географических задач СВО за пределы ЛДНР

По словам Лаврова, география изменилась. Теперь это не только ЛНР с ДНР, но и Херсонская, Запорожская и другие области. Он также отметил, что положение усугубляют поставки западных стран. Речь, в частности, идёт о HIMARS. Дипломат подчеркнул, что РФ не может допустить наличия на Украине вооружения, которое несёт опасность для России.