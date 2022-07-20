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Лавров не исключает расширения географических задач СВО за пределы ЛДНР

20 июля 13:22
Фото: Бел.Ру
Глава МИД РФ заявил журналистам, что изменилась география, поскольку Россия не может допустить наличия на Украине дальнобойного вооружения. Подробности сообщают «Новые известия».

Глава российского МИД Сергей Лавров не исключает расширения географических задач спецоперации за пределы ЛДНР. Причина кроется в поставках дальнобойного вооружения из западных государств.

Как пишет издание, дипломат заявил, что расширение географии возможно, если Запад не прекратит поставлять Киеву дальнобойное оружие. Он напомнил, что ситуация сильно изменилась со времён переговоров сторон в Стамбуле.

По словам Лаврова, география изменилась. Теперь это не только ЛНР с ДНР, но и Херсонская, Запорожская и другие области. Он также отметил, что положение усугубляют поставки западных стран. Речь, в частности, идёт о HIMARS. Дипломат подчеркнул, что РФ не может допустить наличия на Украине вооружения, которое несёт опасность для России.

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