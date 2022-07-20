Из-за взрывов в Нехотеевке под Белгородом сгорело 20 га пшеницы

По данным главы региона, разрушены 10 частных жилых домов. От взрывов загорелось пшеничное поле площадью 20 га, оно полностью выгорело. Силами МЧС и добровольной пожарной дружины огонь потушили.
Завтра в тысячу первый раз пойдём убеждать людей, которые остаются сейчас в Журавлёвке и Нехотеевке, временно покинуть свои дома.Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Напомним, 20 июля в результате обстрела Нехотеевки со стороны Украины погиб местный житель 1958 года рождения. В этот же день в очередной раз под обстрел попало также село Журавлёвка, но там видимых повреждений не обнаружили.