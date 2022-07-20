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Из-за взрывов в Нехотеевке под Белгородом сгорело 20 га пшеницы

20 июля 16:50
Фото: Бел.Ру
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал о повреждениях в результате обстрела приграничного хутора Нехотеевка 20 июля.

По данным главы региона, разрушены 10 частных жилых домов. От взрывов загорелось пшеничное поле площадью 20 га, оно полностью выгорело. Силами МЧС и добровольной пожарной дружины огонь потушили.

Завтра в тысячу первый раз пойдём убеждать людей, которые остаются сейчас в Журавлёвке и Нехотеевке, временно покинуть свои дома.Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Напомним, 20 июля в результате обстрела Нехотеевки со стороны Украины погиб местный житель 1958 года рождения. В этот же день в очередной раз под обстрел попало также село Журавлёвка, но там видимых повреждений не обнаружили.

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