IT-специалисты технолога в топ-20

Неизменный лидер рейтинга — Московский физико-технический институт: средний заработок выпускников МФТИ составляет 250 тыс. рублей в месяц. На втором месте Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова — 210 тыс. рублей, на третьем — сразу три вуза: Московский государственный технический университет им. Н. Э. Баумана, Университет ИТМО (Санкт-Петербург) и Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» (средняя зарплата выпускников — 200 тыс. рублей).