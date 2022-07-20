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IT-специалисты технолога в топ-20

20 июля 08:57
Фото: БГТУ им. Шухова
Выпускники IT-специальностей БГТУ им. В. Г. Шухова могут претендовать на ежемесячную заработную плату 110 тыс. рублей, работая в столице.

Таковы данные рейтинга технических вузов России — 2022, куда вошли лучшие университеты по уровню зарплат выпускников за последние пять лет https://students.superjob.ru/reiting-vuzov/it.

БГТУ имени В. Г. Шухова расположился на 18-й позиции в списке.

Неизменный лидер рейтинга — Московский физико-технический институт: средний заработок выпускников МФТИ составляет 250 тыс. рублей в месяц. На втором месте Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова — 210 тыс. рублей, на третьем — сразу три вуза: Московский государственный технический университет им. Н. Э. Баумана, Университет ИТМО (Санкт-Петербург) и Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» (средняя зарплата выпускников — 200 тыс. рублей).

Рейтинг представил исследовательский центр Superjob. В него вошли вузы, студенты которых являются победителями крупнейших международных студенческих олимпиад.

Любопытный факт — по данным рейтинга, 61% выпускников БГТУ им. В. Г. Шухова остаются работать в городе обучения, несмотря на столь приятную стартовую зарплату в столице.

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