Белгородская «Славянка» не смогла оспорить штраф за нарушения при открытии счетов

Фабрика «Славянка» не смогла оспорить штраф налоговой за нарушения при открытии счетов за рубежом. Компания обратилась в апелляционный суд, однако жалоба осталась без удовлетворения.
Согласно судебным документам, компания подала иск о признании незаконным решения налоговой инспекции о наложении штрафа в размере 50 тыс. рублей за каждое нарушение. На компанию составили три протокола.
Известно, что в ноябре прошлого года налоговая провела проверку соблюдения валютного законодательства фабрикой. Речь идёт о сроках представления сведений об открытии и закрытии счетов в зарубежных банках. Налоговая служба обнаружила, что компания открыла счета 27 октября 2020 года, а уведомила об этом инспекцию только в январе 2021 года.