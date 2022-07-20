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Белгородская «Славянка» не смогла оспорить штраф за нарушения при открытии счетов

20 июля 11:37
Фото: Бел.Ру
Речь идёт о счетах, которые кондитерская фабрика открывала в Швейцарии. Компания обращалась в суд, однако оспорить штрафы от налоговой не смогла, следует из данных, опубликованных в арбитражном суде области.

Фабрика «Славянка» не смогла оспорить штраф налоговой за нарушения при открытии счетов за рубежом. Компания обратилась в апелляционный суд, однако жалоба осталась без удовлетворения.

Согласно судебным документам, компания подала иск о признании незаконным решения налоговой инспекции о наложении штрафа в размере 50 тыс. рублей за каждое нарушение. На компанию составили три протокола.

Известно, что в ноябре прошлого года налоговая провела проверку соблюдения валютного законодательства фабрикой. Речь идёт о сроках представления сведений об открытии и закрытии счетов в зарубежных банках. Налоговая служба обнаружила, что компания открыла счета 27 октября 2020 года, а уведомила об этом инспекцию только в январе 2021 года.

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