Белгородская «Славянка» не смогла оспорить штраф за нарушения при открытии счетов

Известно, что в ноябре прошлого года налоговая провела проверку соблюдения валютного законодательства фабрикой. Речь идёт о сроках представления сведений об открытии и закрытии счетов в зарубежных банках. Налоговая служба обнаружила, что компания открыла счета 27 октября 2020 года, а уведомила об этом инспекцию только в январе 2021 года.