Белгородэнерго продолжает развитие сетей наружного освещения региона

Белгородская область является одним из наиболее освещённых регионов страны, несмотря на это ещё остаются участки, где для комфортных условий проживания требуется установка дополнительных светильников. Поэтому энергетики совместно с муниципальными образованиями обеспечивают строительство недостающих линий наружного освещения. Одновременно мы осуществляем модернизацию парка осветительных приборов с переходом на новые светодиодные технологии. На сегодня Белгородэнерго эффективно и качественно обслуживает 222 тысячи светоточек, что составляет 99,9% от общего объёма наружного освещения региона.Ярослав Юриков, и. о. заместителя генерального директора — директора филиала ПАО «Россети Центр» — «Белгородэнерго»