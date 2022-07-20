Белгородэнерго продолжает развитие сетей наружного освещения региона

В общей сложности по заявкам муниципалитетов будет смонтировано 1607 новых и модернизировано 2330 устаревших светильников, в том числе порядка 2800 светодиодных.
Максимальный объём работ запланирован в Корочанском и Белгородском районах, Валуйском и Губкинском городских округах.
В Корочанском районе недостающие участки наружного освещения появятся в сёлах Дальняя Игуменка, Яблоново, Малое Песчаное, Мелихово, Кощеево, Мальцевка, Поповка, Плоское и ряде других, а также на участках автодороги между сёлами Анновка и Мальцевка, Большое Песчаное и Зелёная Дубрава.
Сопоставимый объём будет выполнен в границах Белгородского района, где планируется построить 10 участков наружного освещения в посёлке Майский, сёлах Таврово, Щетиновка, Долбино, Хохлово, Ерик, Николаевка и Пушкарное. Сорок три новых светодиодных светильника появится на трассе в посёлке Северный.
Порядка семи километров линий освещения и свыше 100 новых светильников и торшеров будет смонтировано на территории Валуйского городского округа — в центре города на Аллее новорождённых и в парке «Лукоморье», а также в сёлах Двулучное, Логачевка, Дальний.
Работы по строительству и модернизации недостающего наружного освещения идут и в других районах области. В частности, в селе Красное Алексеевского горокруга построено 720 метров сети и смонтировано 16 новых светильников на улицах Луговая, Заречная, Молодёжная. Дополнительные линии освещения появятся в Шебекино и Ракитном, сёлах Большой Плёс Вейделевского района, Погромец Волоконовского района, Верхопенье, Череново, Новенькое Ивнянского района и ряде других.
Помимо нового строительства, запланирована модернизация устаревших светильников в Белгороде и Губкине. До конца года энергетики заменят здесь на светодиодные 2330 устаревших светильников.
Белгородская область является одним из наиболее освещённых регионов страны, несмотря на это ещё остаются участки, где для комфортных условий проживания требуется установка дополнительных светильников. Поэтому энергетики совместно с муниципальными образованиями обеспечивают строительство недостающих линий наружного освещения. Одновременно мы осуществляем модернизацию парка осветительных приборов с переходом на новые светодиодные технологии. На сегодня Белгородэнерго эффективно и качественно обслуживает 222 тысячи светоточек, что составляет 99,9% от общего объёма наружного освещения региона.Ярослав Юриков, и. о. заместителя генерального директора — директора филиала ПАО «Россети Центр» — «Белгородэнерго»