В Белгороде переименовали остановку в честь клиники Владимира Зотова

Согласно документу, который имеется в редакции, заместитель главы администрации Белгорода Алексей Романчукевич подписал приказ, который вносит изменения в реестр маршрутов регулярных перевозок. Корректировки коснулись графы, где идёт речь о наименовании промежуточных остановок.
После изменений остановка «улица 5 Августа» называется остановкой «улица 5 Августа — клиника ’’Евромед-премиум’’».
Контролировать исполнение приказа будет начальник управления по транспорту, развитию транспортной сети и дорожному хозяйству Андрей Беляев.
О том, по каким причинам остановка будет рекламировать медучреждение, журналисты «Бел.Ру» поинтересовались у городских властей. Ситуация прояснится после получения официального ответа.
Справка. Компания «Клиника Евромед» работает в Белгороде с 2011 года. По итогам 2012 года выручка достигла 126 млн рублей, а чистая прибыль — 44,3 млн рублей. Директор — Ольга Куприянова. Совладельцы — Владимир Зотов (60% доли в УК) и Лариса Ковалёва (40% доли в УК).