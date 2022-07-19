В Белгороде переименовали остановку в честь клиники Владимира Зотова

Справка. Компания «Клиника Евромед» работает в Белгороде с 2011 года. По итогам 2012 года выручка достигла 126 млн рублей, а чистая прибыль — 44,3 млн рублей. Директор — Ольга Куприянова. Совладельцы — Владимир Зотов (60% доли в УК) и Лариса Ковалёва (40% доли в УК).