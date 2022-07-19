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В Белгороде переименовали остановку в честь клиники Владимира Зотова

19 июля 07:03
Фото: ИА "Бел.Ру"
Приказ подписал заместитель главы администрации Белгорода Алексей Романчукевич. Речь идёт об остановке «улица 5 Августа». Информацией поделились читатели «Бел.Ру».

Согласно документу, который имеется в редакции, заместитель главы администрации Белгорода Алексей Романчукевич подписал приказ, который вносит изменения в реестр маршрутов регулярных перевозок. Корректировки коснулись графы, где идёт речь о наименовании промежуточных остановок.

После изменений остановка «улица 5 Августа» называется остановкой «улица 5 Августа — клиника ’’Евромед-премиум’’».

Контролировать исполнение приказа будет начальник управления по транспорту, развитию транспортной сети и дорожному хозяйству Андрей Беляев.

О том, по каким причинам остановка будет рекламировать медучреждение, журналисты «Бел.Ру» поинтересовались у городских властей. Ситуация прояснится после получения официального ответа.

Справка. Компания «Клиника Евромед» работает в Белгороде с 2011 года. По итогам 2012 года выручка достигла 126 млн рублей, а чистая прибыль — 44,3 млн рублей. Директор — Ольга Куприянова. Совладельцы — Владимир Зотов (60% доли в УК) и Лариса Ковалёва (40% доли в УК).

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