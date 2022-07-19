В Белгороде изменили условия пользования платными парковками

Изменения коснулись и стоимости годового абонемента для резидентов. Она уменьшилась в несколько раз: до 800–1500 рублей в год (в зависимости от режима работы парковок: 10 или 12 часов). В настоящее время стоимость в месяц составляет 2400 рублей. Кроме этого, резиденты могут приобретать абонемент как на зону, так и на всю территорию платного парковочного пространства.