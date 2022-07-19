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В Белгороде изменили условия пользования платными парковками

19 июля 15:17
Фото: ИА "Бел.Ру"
Депутаты горсовета внесли изменения в отдельные муниципальные нормативные акты по вопросам создания и пользования парковками на территории Белгорода. В частности, избранники народа поддержали идеи градоначальника Антона Иванова.

Как отметил замдиректора Белгородского парковочного пространства Сергей Мещеряков, парковочное пространство на территории Белгорода является динамично развивающимся. Поэтому необходимо внести ряд изменений.

Так, следует конкретизировать дифференцированный размер платы за пользование парковками в зависимости от продолжительности пользования: почасовая, месячная, квартальная и годовая. Кроме этого, тариф должен зависеть от группы и вида транспорта, который размещается на платной парковке.

Изменения коснулись и стоимости годового абонемента для резидентов. Она уменьшилась в несколько раз: до 800–1500 рублей в год (в зависимости от режима работы парковок: 10 или 12 часов). В настоящее время стоимость в месяц составляет 2400 рублей. Кроме этого, резиденты могут приобретать абонемент как на зону, так и на всю территорию платного парковочного пространства.

Для нерезидентов размер оплаты за пользование парковками будут устанавливать на месяц, квартал и год.

Мещеряков добавил, что изменения вносят в формулу расчёта за пользование платной парковкой. В зависимости от загруженности минимальная стоимость часа на платной парковке составит 20 рублей, а максимальная — 30–40 рублей. При этом ранее было предложено повысить максимальный порог до 45 рублей. Однако на заседании постоянной комиссии инициативу не поддержали.

Дифференцированный тариф позволит повысить оборачиваемость парковочных мест в несколько раз, поспособствует снижению загруженности дорожной сети города, уменьшит количество пробок в часы пик и сократит количество нарушений ПДД.Сергей Мещеряков

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