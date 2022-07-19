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Posted 19 июля 2022, 16:00

Published 19 июля 2022, 16:00

Modified 22 января, 09:59

Updated 22 января, 09:59

Остановка в честь частной клиники и выкуп «Мастерславля» в Белгороде: итоги дня

19 июля 2022, 16:00
Сюжет
Остановка
Остановка «улица 5 Августа» сменила название, белгородцев штрафуют за нарушения при использовании воды, а мэрия выкупит «Мастерславль» у акционеров.

Другое название остановки

Остановку «улица 5 Августа» переименовали в честь клиники Владимира Зотова. Соответствующий приказ подписал заммэра Алексей Романчукевич.

Теперь остановка носит название «улица 5 Августа — клиника ’’Евромед-премиум’’». Официального ответа на то, по каким причинам приняли это решение, городские власти пока не давали.

Штрафы за нарушения использования воды

Белгородцы заплатят 2,7 млн рублей штрафов за нарушения при использовании воды. Как правило, люди вмешиваются в работу счётчиков или злоупотребляют водой при поливах огорода.

На один только Белгородский район пришлось 1,7 млн рублей. Причина кроется в большой концентрации частных домов в муниципалитете.

Доля в «Мастерславле»

Мэрия выкупит доли других акционеров в «Мастерславле». Депутаты горсовета поддержали это решение. Доля ГК «Агро-Белогорье» оценивается в 270 млн рублей. Уточняется, что остальные участники готовы продать свои доли дешевле. Нашлись и те, кто сделает это безвозмездно.

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#Новости#Общество#Водоснабжение#Остановка#Мастерславль#Итоги дня
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