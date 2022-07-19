Остановка в честь частной клиники и выкуп «Мастерславля» в Белгороде: итоги дня

Мэрия выкупит доли других акционеров в «Мастерславле». Депутаты горсовета поддержали это решение. Доля ГК «Агро-Белогорье» оценивается в 270 млн рублей. Уточняется, что остальные участники готовы продать свои доли дешевле. Нашлись и те, кто сделает это безвозмездно.