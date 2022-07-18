СМП БАНК — надёжный партнёр для госзакупок

СМП Банк работает на рынке с 2001 года, входит в число 20 крупнейших российских банков по размеру активов и в пятёрку лидеров по объёмам кредитования субъектов РФ и муниципальных образований. Банк ориентирован на развитие национальной экономики, поэтому поддержка малого и среднего предпринимательства — одно из его ключевых направлений.