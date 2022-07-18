СМП БАНК — надёжный партнёр для госзакупок

30 банков регионального и федерального значения представили многообразие продуктов для МСП. Одним из ключевых критериев было то, как именно банки адаптировали свои программы под изменившиеся потребности бизнеса.
Высокую оценку независимым экспертным жюри получило предложенное СМП Банком комплексное решение для компаний — участников госзакупок: Банк стал победителем в специальной номинации «Надежный партнер для госзакупок».
СМП Банк работает с участниками госзакупок по системе «всё включено», предоставляя экспресс-кредиты, экспресс-гарантии, спецсчета и расчетно-кассовое обслуживание. Банк сделал этот продукт универсальным — он решает основные проблемы бизнеса, который участвует в госзакупках. Первое, что важно, — гибкость и скорость принятия решений, второе — преференции клиентам, приходящим в Банк на комплексное обслуживание.
Таким образом, Банк решает все основные проблемы бизнеса, который участвует в госзакупках.
СМП Банк работает на рынке с 2001 года, входит в число 20 крупнейших российских банков по размеру активов и в пятёрку лидеров по объёмам кредитования субъектов РФ и муниципальных образований. Банк ориентирован на развитие национальной экономики, поэтому поддержка малого и среднего предпринимательства — одно из его ключевых направлений.
Получить подробную информацию о мерах поддержки бизнеса, продуктах и услугах СМП Банка для МСП можно на официальном сайте, а также в офисах Банка.
Адрес офиса: Славы пр-т, д. 110.
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