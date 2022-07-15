Страховой Дом ВСК представил рейтинг городов по несчастным случаям и болезням

Posted 15 июля 2022, 08:26
Published 15 июля 2022, 08:26
Modified 18 сентября 2022, 15:20
Updated 18 сентября 2022, 15:20
Результатом 88% инцидентов является временная потеря трудоспособности. Доля выплат из-за смертельных случаев составляет девять процентов, а доля выплат после получения инвалидности – три процента.
Отмечается, что размер страховой выплаты зависит от конкретного случая. Например, в текущем году средняя сумма компенсации при временной нетрудоспособности составила около 15 тыс. рублей, а при получении инвалидности – 895 тыс. рублей. Самая крупная выплата в 2022 году по инвалидности первой группы в Москве составила 6,9 миллиона рублей, а в связи со смертью жителя Новосибирска в результате заражения коронавирусом превысила 4,2 миллиона рублей.
Заместитель генерального директора по андеррайтингу Страхового Дома ВСК Антон Смулько рассказал, что страхование от несчастных случаев и болезней очень востребовано у физических лиц (73% обращений по НСиБ). Он заявил, что в компании ожидают рост популярности данного вида страхования в связи с возрастающим рынком внутреннего туризма.
«Существуют специальные программы, действующие в течение года по всему миру. Они позволяют получить денежное возмещение в случае травм или болезней как при путешествии внутри страны, так и при зарубежных поездках», – отметил Смулько.