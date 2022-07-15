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Posted 15 июля 2022, 08:26

Published 15 июля 2022, 08:26

Modified 18 сентября 2022, 15:20

Updated 18 сентября 2022, 15:20

Страховой Дом ВСК представил рейтинг городов по несчастным случаям и болезням

Страховой Дом ВСК представил рейтинг городов по несчастным случаям и болезням

15 июля 2022, 08:26
Фото: Медиахолдинг 1MI.
Городами с наибольшим числом несчастных случаев и болезней в РФ стали Москва – 15% обращений по страхованию от данных инцидентов, Ижевск – 9% и Уфа – 7,5%. Это статистика Страхового Дома ВСК, основанная на обращениях по НСиБ за первое полугодие 2022 года.

Результатом 88% инцидентов является временная потеря трудоспособности. Доля выплат из-за смертельных случаев составляет девять процентов, а доля выплат после получения инвалидности – три процента.

Отмечается, что размер страховой выплаты зависит от конкретного случая. Например, в текущем году средняя сумма компенсации при временной нетрудоспособности составила около 15 тыс. рублей, а при получении инвалидности – 895 тыс. рублей. Самая крупная выплата в 2022 году по инвалидности первой группы в Москве составила 6,9 миллиона рублей, а в связи со смертью жителя Новосибирска в результате заражения коронавирусом превысила 4,2 миллиона рублей.

Заместитель генерального директора по андеррайтингу Страхового Дома ВСК Антон Смулько рассказал, что страхование от несчастных случаев и болезней очень востребовано у физических лиц (73% обращений по НСиБ). Он заявил, что в компании ожидают рост популярности данного вида страхования в связи с возрастающим рынком внутреннего туризма.

«Существуют специальные программы, действующие в течение года по всему миру. Они позволяют получить денежное возмещение в случае травм или болезней как при путешествии внутри страны, так и при зарубежных поездках», – отметил Смулько.

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