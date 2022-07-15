Страховой Дом ВСК представил рейтинг городов по несчастным случаям и болезням

Отмечается, что размер страховой выплаты зависит от конкретного случая. Например, в текущем году средняя сумма компенсации при временной нетрудоспособности составила около 15 тыс. рублей, а при получении инвалидности – 895 тыс. рублей. Самая крупная выплата в 2022 году по инвалидности первой группы в Москве составила 6,9 миллиона рублей, а в связи со смертью жителя Новосибирска в результате заражения коронавирусом превысила 4,2 миллиона рублей.