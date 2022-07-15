На проект капремонта детсада № 72 в Белгороде потратят 6 млн рублей

Напомним, в этом году капитальный ремонт ждёт 10 детских садов и 12 школ Белгорода. На эти цели направят свыше 2 млрд рублей. На время ремонта воспитанников дошкольных учреждений распределят по ближайшим детсадам, в том числе частным.