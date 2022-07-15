На проект капремонта детсада № 72 в Белгороде потратят 6 млн рублей

На подготовку проектной документации для проведения капитально-строительных и капитально-ремонтных работ в детском саду заказчик выделяет более 6 млн рублей.
Здание детского сада ждёт ремонт кровли, утепление стен, замена дверных и оконных блоков, ремонт и восстановление внутренней отделки помещений, художественная подсветка на фасаде и новая вывеска. В детском саду заменят системы отопления, вентиляции, сигнализации, видеонаблюдения.
Напомним, в этом году капитальный ремонт ждёт 10 детских садов и 12 школ Белгорода. На эти цели направят свыше 2 млрд рублей. На время ремонта воспитанников дошкольных учреждений распределят по ближайшим детсадам, в том числе частным.
В детском саду № 12 Белгорода после ремонта появится тёплый пол. Работы должны завершиться до 15 декабря 2022 года.