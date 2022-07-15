Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

На проект капремонта детсада № 72 в Белгороде потратят 6 млн рублей

15 июля 04:30
Фото: Бел.Ру
Здание детского сада расположено по адресу: Белгород, ул. Шаландина, 11. Согласно документам закупки, заказчиком выступает администрация областного центра.

На подготовку проектной документации для проведения капитально-строительных и капитально-ремонтных работ в детском саду заказчик выделяет более 6 млн рублей.

Здание детского сада ждёт ремонт кровли, утепление стен, замена дверных и оконных блоков, ремонт и восстановление внутренней отделки помещений, художественная подсветка на фасаде и новая вывеска. В детском саду заменят системы отопления, вентиляции, сигнализации, видеонаблюдения.

Напомним, в этом году капитальный ремонт ждёт 10 детских садов и 12 школ Белгорода. На эти цели направят свыше 2 млрд рублей. На время ремонта воспитанников дошкольных учреждений распределят по ближайшим детсадам, в том числе частным.

В детском саду № 12 Белгорода после ремонта появится тёплый пол. Работы должны завершиться до 15 декабря 2022 года.

На ремонт школ и детсадов в Белгороде направят свыше 2 млрд рублей
Узнать подробнее

Материалы по теме
На ремонт школ и детсадов в Белгороде направят свыше 2 млрд рублейДетский сад № 1 в Белгороде отремонтируют за 85,5 млн рублейВ детском саду № 12 Белгорода после капремонта появится тёплый пол
#Новости#Детский сад#Госзакупка#Капремонт#Госзакупки#Эксклюзив#Ирина Коваленко#Город
Подпишитесь
При обстреле села в Белгородской области пострадала 16-летняя девушка
Сегодня, 11:11
Гладков рассказал о сложностях с перечислением выплат семьям мобилизованных
Сегодня, 08:47
Депутат горсовета Белгорода объяснил, почему проводит много времени за границей
Сегодня, 15:58
Детский сад и два жилых дома в Грайворонском горокруге пострадали от обстрелов ВСУ
Сегодня, 18:17
Окраину Шебекино обстреливают со стороны Украины
Сегодня, 16:41
ВСУ обстреляли ещё одно село в Белгородской области
Сегодня, 12:18