Дети из приграничных районов Белгородской области вернулись из санатория в Анапе

В санатории Анапы «Жемчужина» завершилась вторая смена, на которой отдыхали дети из приграничных муниципалитетов области, а именно из Белгородского, Волоконовского, Вейделевского районов и Валуйского округа.
По словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, в ближайшее время начнётся третья смена. В Анапу тоже отправятся дети из приграничных районов региона.
Надеюсь, что дети с новыми силами будут хорошо учиться, будут радовать родителей и учителей. А мы постараемся сделать всё, чтобы их детство было счастливым. Вячеслав Гладков
Решение отправлять детей, которые живут в районах, расположенных рядом с Украиной, было принято после отмены работы приграничных детских оздоровительных лагерей. На отдых белгородских детей в санатории Анапы власти выделили более 57 млн рублей.