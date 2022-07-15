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Дети из приграничных районов Белгородской области вернулись из санатория в Анапе

15 июля 05:57
Фото: pixabay.com
В лагере завершилась вторая смена. Всего в этом году в анапской «Жемчужине» отдохнут 1000 детей из районов, которые находятся рядом с Украиной, отметил губернатор Вячеслав Гладков в соцсети.

В санатории Анапы «Жемчужина» завершилась вторая смена, на которой отдыхали дети из приграничных муниципалитетов области, а именно из Белгородского, Волоконовского, Вейделевского районов и Валуйского округа.

По словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, в ближайшее время начнётся третья смена. В Анапу тоже отправятся дети из приграничных районов региона.

Надеюсь, что дети с новыми силами будут хорошо учиться, будут радовать родителей и учителей. А мы постараемся сделать всё, чтобы их детство было счастливым. Вячеслав Гладков

Решение отправлять детей, которые живут в районах, расположенных рядом с Украиной, было принято после отмены работы приграничных детских оздоровительных лагерей. На отдых белгородских детей в санатории Анапы власти выделили более 57 млн рублей.

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