Как купить хорошую книгу в подарок и для себя
Книга — один из самых приятных подарков: как для близкого друга или родственника, так и для себя. Мы иногда покупаем их в книжных магазинах, однако не всегда нас могут устроить там цены. Как приобрести книгу по низкой стоимости и как её выбрать?
Выбор книг
Первое, на что нам надо обратить внимание — это жанр, в котором они написаны. Прежде чем подарить человеку то или иное произведение литературы, надо узнать, какой жанр ему больше по душе. Благо их множество:
Например, писала хорошие книги Агата Кристи — они уже заслуженно считаются классикой детектива. Однко, если человек предпочитает фэнтези или любовные романы, вряд ли его заинтересуют произведения Кристи.
Лучше заранее узнать, что предпочитает человек, которому вы собираетесь подарить книгу. Но если вы покупаете её для себя, это будет в несколько раз проще — свои вкусы вы знаете и так.
Кроме жанра, есть ещё несколько важных вещей: это формат (твёрдая или мягкая обложка), размер шрифта, издательство (у кого-то есть предпочтения, касающиеся даже его), а также конкретный автор или серия. Некоторые издательства, кстати, выпускают ограниченные издания для коллекции — они и могут стать хорошим подарком.
Есть и характерно оформленные издания, при оформлении которых никогда не отступают от собственного уникального стиля — такими являются книги Донцовой, чьи яркие обложки можно заметить издалека. Да и содержание ценится многими читателями: юмор и оптимизм, присущие работам этой писательницы, могут надолго поднять настроение.
Твёрдая или мягкая обложка
Любители почитать в дороге, конечно, предпочитают более компактный формат. Но не всегда это означает только мягкую обложку. Небольшие издания могут быть выполнены и в твёрдой — однако это будет дороже стоить.
Опытные путешественники часто покупают в дорогу именно книги в мягкой обложке. На маркетплейсе Озон есть широкий выбор таких изданий.
Где выбрать
Большинство читателей заказывают книги в интернет-магазинах или же приходят в торговый центр за новым томом полюбившегося автора. Если же не хочется переплачивать в каких-либо фирменных сетевых магазинах, то человек заходит на сайт маркетплейса — например, Озон — и ищет, что именно хочет заказать с доставкой.
У этого магазина есть целый список преимуществ: по сути, это тот же торговый центр, только в интернете. Здесь располагается множество небольших «магазинов», в каждом из которых продаётся определённый товар, есть и книжные магазины.
Простой и лёгкий поиск стал одним из наибольших преимуществ. Если вы хотите найти какое угодно литературное произведение — книги по сериалам или признанную мировую классику — это можно сделать за пару кликов.
В обычны же интернет-магазинах тоже зачастую есть такой фильтр, но здесь он более подробный, потому после того, как вы зададите все необходимые настройки, вы быстро найдёте именно то, что искали — вне зависимости, для себя или близкого человека.
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