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В МЧС подтвердили информацию о гибели пяти человек при обстреле Белгорода

13 июля 11:50
Фото: Бел.Ру
Возбуждено уголовное дело об убийстве и покушении на убийство, рассказал глава МЧС региона Сергей Потапов.
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Обстрел

После гибели людей во время обстрела Белгорода возбудили уголовное дело. Сергей Потапов сообщил о точном числе погибших — пять человек, цитирует его ТАСС.

СК РФ возбудил уголовное дело об убийстве и покушении на убийство по факту обстрела города 3 июля. Изначально сообщалось о четырёх погибших — трёх жителях Украины и россиянине. Позже подтвердилось, что погибли пятеро.

Как уточнил Потапов, среди них был 16-летний подросток. Случившееся он назвал трагедией.

Напомним, ранее губернатор Вячеслав Гладков заявил, что ремонт в частных домах, которые пострадали от обстрела, должны закончить до 15 октября. Работы в многоэтажках должны завершиться 1 августа.

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