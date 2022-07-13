В МЧС подтвердили информацию о гибели пяти человек при обстреле Белгорода

После гибели людей во время обстрела Белгорода возбудили уголовное дело. Сергей Потапов сообщил о точном числе погибших — пять человек, цитирует его ТАСС.
СК РФ возбудил уголовное дело об убийстве и покушении на убийство по факту обстрела города 3 июля. Изначально сообщалось о четырёх погибших — трёх жителях Украины и россиянине. Позже подтвердилось, что погибли пятеро.
Как уточнил Потапов, среди них был 16-летний подросток. Случившееся он назвал трагедией.
Напомним, ранее губернатор Вячеслав Гладков заявил, что ремонт в частных домах, которые пострадали от обстрела, должны закончить до 15 октября. Работы в многоэтажках должны завершиться 1 августа.