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Кто попал под уголовное преследование из команды экс-губернатора Белгородской области

13 июля 12:30
Фото: Бел.Ру
«Бел.Ру» подготовило проект о работе членов правительства из состава «большой белгородской семьи», которая сформировалась при бывшем главе региона Евгении Савченко.

Лето 2021 года оказалось богатым на увольнения чиновников из регионального правительства, которые ранее находились под попечительством экс-губернатора Евгения Савченко. В июне 2021 года одним из самых громких скандалов стало увольнение и задержание экс-начальника департамента строительства и транспорта Белгородской области Евгения Глаголева. Уволили Глаголева 7 июня 2021 года, 23 июня его задержала ФСБ по подозрению в получении взятки. С этого момента Глаголев находится под стражей. Против него заведено дело о получении взятки в особо крупном размере.

16 мая Глаголеву было предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий.

Стоит отметить, что заместителем губернатора области — начальником департамента строительства и транспорта Евгений Глаголев был назначен в возрасте 30 лет.

За время его руководства была проведена реконструкция одной из основных магистралей города — улицы Щорса. Это решение было самым критикуемым — изменениями были недовольны автомобилисты. К слову, в начале 2022 года губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что реконструкция по документам не была оформлена как реконструкция.

Также Гладков отмечал, что за время работы Евгения Глаголева на грани срыва был ввод в эксплуатацию дошкольного учреждения в Старом Осколе, Центра образования «Академия знаний», были проблемы со строительством ФАПов и ремонтом Центра молодёжных инициатив, который не могли завершить два года.

Нарушил антикоррупционное законодательство и бывший заместитель губернатора — начальник департамента экономического развития Белгородской области Олег Абрамов. В июле 2021 года Абрамова уволили из регионального правительства. В своём Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков написал, что в отношении чиновника была проведена проверка, выявлены нарушения.

Известно, что пользуясь служебным положением, Олег Абрамов создавал преимущества и помогал компаниям, которые принадлежат родственникам или имеют связанный с ним бизнес.

О том, что стало с остальной командой Евгения Савченко, читайте в нашем спецпроекте.

Бывшие: что стало с «большой семьёй» экс-губернатора Евгения Савченко
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