Кто попал под уголовное преследование из команды экс-губернатора Белгородской области

Лето 2021 года оказалось богатым на увольнения чиновников из регионального правительства, которые ранее находились под попечительством экс-губернатора Евгения Савченко. В июне 2021 года одним из самых громких скандалов стало увольнение и задержание экс-начальника департамента строительства и транспорта Белгородской области Евгения Глаголева. Уволили Глаголева 7 июня 2021 года, 23 июня его задержала ФСБ по подозрению в получении взятки. С этого момента Глаголев находится под стражей. Против него заведено дело о получении взятки в особо крупном размере.
16 мая Глаголеву было предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий.
Стоит отметить, что заместителем губернатора области — начальником департамента строительства и транспорта Евгений Глаголев был назначен в возрасте 30 лет.
За время его руководства была проведена реконструкция одной из основных магистралей города — улицы Щорса. Это решение было самым критикуемым — изменениями были недовольны автомобилисты. К слову, в начале 2022 года губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что реконструкция по документам не была оформлена как реконструкция.
Также Гладков отмечал, что за время работы Евгения Глаголева на грани срыва был ввод в эксплуатацию дошкольного учреждения в Старом Осколе, Центра образования «Академия знаний», были проблемы со строительством ФАПов и ремонтом Центра молодёжных инициатив, который не могли завершить два года.
Нарушил антикоррупционное законодательство и бывший заместитель губернатора — начальник департамента экономического развития Белгородской области Олег Абрамов. В июле 2021 года Абрамова уволили из регионального правительства. В своём Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков написал, что в отношении чиновника была проведена проверка, выявлены нарушения.
Известно, что пользуясь служебным положением, Олег Абрамов создавал преимущества и помогал компаниям, которые принадлежат родственникам или имеют связанный с ним бизнес.