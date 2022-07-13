Кто попал под уголовное преследование из команды экс-губернатора Белгородской области

Лето 2021 года оказалось богатым на увольнения чиновников из регионального правительства, которые ранее находились под попечительством экс-губернатора Евгения Савченко. В июне 2021 года одним из самых громких скандалов стало увольнение и задержание экс-начальника департамента строительства и транспорта Белгородской области Евгения Глаголева. Уволили Глаголева 7 июня 2021 года, 23 июня его задержала ФСБ по подозрению в получении взятки. С этого момента Глаголев находится под стражей. Против него заведено дело о получении взятки в особо крупном размере.