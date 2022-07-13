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Posted 13 июля 2022, 11:43

Published 13 июля 2022, 11:43

Modified 18 сентября 2022, 15:20

Updated 18 сентября 2022, 15:20

Буцаев: власти субсидируют регионам 23 млрд на создание инфраструктуры для ТКО

Буцаев: власти субсидируют регионам 23 млрд на создание инфраструктуры для ТКО

13 июля 2022, 11:43
Фото: Медиахолдинг 1MI.
Члены Кабинета министров России одобрили очередное постановление. По нему регионы, в бюджетах которых не хватает денег для постройки инфраструктуры по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО), получат субсидию, сообщил гендиректор Российского экологического оператора Денис Буцаев.

Размер субсидии может достигать 95% от цены проекта. Субсидию получат проекты, реализуемые в рамках концессионных соглашений. Выплаты переведут концеденту. До 2024 года в федеральной казне на соответствующие цели заложили 23,318 миллиарда рублей. Об этом информирует 360tv.ru.

Благодаря субсидии удастся создать 13 объектов. Общая мощность их утилизации составит 1147 тысяч тонн, а обработки - 2275 тысяч тонн. Получится создать 1700 новых рабочих мест. За счет использования субсидии удастся снизить количество твердых коммунальных отходов, которые направляют на захоронение в российских регионах. Это прописано в нацпроекте «Экология» на 2030 год. К концу десятилетия Россия должна прийти к снижению захоронения отходов в два раза, сказал Буцаев.

Субсидии между регионами станут распределять исходя из приоритетности заявок. Последнюю определят в порядке возрастания уровня расчетной бюджетной обеспеченности субъекта страны на этот финансовый год. При равном уровне расчетной бюджетной обеспеченности — в порядке поступления заявок.

Концессионное соглашение, по которому направляется заявка на субсидию, необходимо заключить не ранее первого января 2022 года. В нем должны содержаться обязательства концедента по покрытию части затрат на строительство или модернизацию объекта. В рамках концессии объект нужно включить в территориальную схему в области обращения с отходами производства и потребления, которую утвердили в установленном порядке. Речь идет в том числе и о твердых коммунальных отходах.

По словам заместителя гендиректора РЭО по правовым вопросам и аналитическому сопровождению работы с федеральной схемой Алексея Макрушина, Постановление № 1222 является очень важным в части финансирования инвестпроектов. Оно позволяет финансировать возведение инфраструктуры в регионах с низкой бюджетной обеспеченностью. Новая инфраструктура по обращению с мусором — это очень крупные инвестиции. Без подобных мер поддержки расходы вносятся в тарифы. А это в свою очередь приводит к их росту.

Макрушин добавил, что за счет постановления получится не допустить повышения тарифов, а также сохранить их в пределах индексов, которые устанавливаются ФАС. Это постановление способствует возведению инфраструктуры в регионах, которые не могут просубсидировать ее создание сами.

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