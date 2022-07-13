Буцаев: власти субсидируют регионам 23 млрд на создание инфраструктуры для ТКО

По словам заместителя гендиректора РЭО по правовым вопросам и аналитическому сопровождению работы с федеральной схемой Алексея Макрушина, Постановление № 1222 является очень важным в части финансирования инвестпроектов. Оно позволяет финансировать возведение инфраструктуры в регионах с низкой бюджетной обеспеченностью. Новая инфраструктура по обращению с мусором — это очень крупные инвестиции. Без подобных мер поддержки расходы вносятся в тарифы. А это в свою очередь приводит к их росту.