Белгородец втирался в доверие к женщинам и крал у них телефоны и деньги

В полицию обратилась 37-летняя белгородка и рассказала, что её новый знакомый украл у неё телефон за 10 тыс. рублей и ещё более 15 тыс. рублей наличными. Она познакомилась с подозреваемым в баре. Он вызвался проводить её до дома. Когда они дошли, мужчина попросил позвонить, сел на скамейку.