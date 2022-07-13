Белгородец втирался в доверие к женщинам и крал у них телефоны и деньги

28-летний житель Белгорода втирался в доверие к женщинам, а потом крал телефоны и деньги. Последние он потратил, а смартфоны продал.
В полицию обратилась 37-летняя белгородка и рассказала, что её новый знакомый украл у неё телефон за 10 тыс. рублей и ещё более 15 тыс. рублей наличными. Она познакомилась с подозреваемым в баре. Он вызвался проводить её до дома. Когда они дошли, мужчина попросил позвонить, сел на скамейку.
Когда женщина отвлеклась, злоумышленник вытащил её кошелёк и забрал телефон. А потом сказал, что ему нужно отойти, и сбежал. В ходе следствия правоохранители узнали, что подобные преступления белгородец совершает не впервые.
Выяснилось, что в магазине по продаже алкогольных напитков мужчина познакомился с 26-летней девушкой. Позже они отправились домой к новой знакомой, где вместе выпивали. После того, как хозяйка уснула, белгородец украл её телефон за 9 тыс. рублей и скрылся. За совершённые преступления подозреваемому грозит до пяти лет колонии.