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Белгородец втирался в доверие к женщинам и крал у них телефоны и деньги

13 июля 08:01
Фото: Бел.Ру
Полиции стало известно о двух случаях краж. Украденные телефоны злоумышленник продал, а деньги потратил, сообщили в региональном УМВД.

28-летний житель Белгорода втирался в доверие к женщинам, а потом крал телефоны и деньги. Последние он потратил, а смартфоны продал.

В полицию обратилась 37-летняя белгородка и рассказала, что её новый знакомый украл у неё телефон за 10 тыс. рублей и ещё более 15 тыс. рублей наличными. Она познакомилась с подозреваемым в баре. Он вызвался проводить её до дома. Когда они дошли, мужчина попросил позвонить, сел на скамейку.

Когда женщина отвлеклась, злоумышленник вытащил её кошелёк и забрал телефон. А потом сказал, что ему нужно отойти, и сбежал. В ходе следствия правоохранители узнали, что подобные преступления белгородец совершает не впервые.

Выяснилось, что в магазине по продаже алкогольных напитков мужчина познакомился с 26-летней девушкой. Позже они отправились домой к новой знакомой, где вместе выпивали. После того, как хозяйка уснула, белгородец украл её телефон за 9 тыс. рублей и скрылся. За совершённые преступления подозреваемому грозит до пяти лет колонии.

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