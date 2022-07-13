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5, 10, 15 и 20 лет успеха вместе с БФТ-Холдингом! Поздравляем Клиентов с юбилеем

13 июля 12:56
Фото: БФТ-Холдинг
Юбилей сотрудничества – добрая традиция и важное событие, которое БФТ-Холдинг, в чей состав входит белгородская IT-компания БФТ, ежегодно отмечает вместе со своими Клиентами.

Для нас это не только возможность поблагодарить вас за совместную работу, но и повод вспомнить совместные проекты и подвести их итоги. За 25 лет БФТ-Холдинг реализовал более 6 тысяч проектов, каждый из которых – результат нашего с вами созидательного труда, наша гордость и возможность внести свой вклад в цифровизацию России. Сегодня нашими программными решениями в области автоматизации органов госвласти и муниципальных образований пользуются 80 регионов страны. В 2022 году мы поздравляем тридцать два Клиента, которые используют решения нашей компании уже 5, 10, 15 и 20 лет.

Поздравляем с юбилеем 20 лет

  • Комитет финансов Ленинградской области;
  • Министерство финансов Челябинской области;
  • Комитет по управлению имуществом администрации городского округа «Город Чита»;
  • Администрацию города Магнитогорска Челябинской области;
  • Финансовое управление Администрации Миасского городского округа Челябинской области;
  • Управление финансов администрации города Магнитогорска Челябинской области;
  • Финансовое управление администрации Саткинскинского муниципального района Челябинской области;
  • Администрацию Ангарского городского округа Иркутской области;
  • МУ Финансовое управление Администрации городского округа Стрежевой Томской области.

Поздравляем с юбилеем 15 лет

  • Управление имущественных отношений Администрации Елизовского муниципального района Камчатского края.

Поздравляем с юбилеем 10 лет

  • Министерство финансов Пензенской области;
  • Министерство финансов Ростовской области;
  • Государственное автономное учреждение Амурской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Амурской области»;
  • Комитет по финансам и бюджету администрации МО «Зеленоградский городской округ» Калининградской области;
  • Администрацию Кожевниковского района Томской области;
  • Администрацию Светлоярского муниципального района Волгоградской области;
  • Администрацию муниципального образования - городской округ город Скопин Рязанской области.

Поздравляем с юбилеем 5 лет

  • Ленинградский областной комитет по управлению государственным имуществом;
  • Комитет имущественных отношений муниципального образования города Мурманска Мурманской области;
  • Администрацию Надтеречного района Чеченской Республики.

Уважаемые Клиенты, поздравляем вас с юбилеем! Мы с самого создания компании стремимся к тому, чтобы быть для вас надежным партнером и проводником на пути к цифровизации и цифровому развитию ваших регионов. Совместными усилиями мы можем сделать жизнь миллионов граждан нашей страны легче и счастливее. Это самая лучшая мотивация для дальнейшего развития компании и совершенствованию наших программных решений. Желаем вам успехов и процветания!

#Новости#БФТ#Общество
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