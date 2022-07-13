5, 10, 15 и 20 лет успеха вместе с БФТ-Холдингом! Поздравляем Клиентов с юбилеем

Для нас это не только возможность поблагодарить вас за совместную работу, но и повод вспомнить совместные проекты и подвести их итоги. За 25 лет БФТ-Холдинг реализовал более 6 тысяч проектов, каждый из которых – результат нашего с вами созидательного труда, наша гордость и возможность внести свой вклад в цифровизацию России. Сегодня нашими программными решениями в области автоматизации органов госвласти и муниципальных образований пользуются 80 регионов страны. В 2022 году мы поздравляем тридцать два Клиента, которые используют решения нашей компании уже 5, 10, 15 и 20 лет.
Поздравляем с юбилеем 20 лет
Поздравляем с юбилеем 15 лет
Поздравляем с юбилеем 10 лет
Поздравляем с юбилеем 5 лет
Уважаемые Клиенты, поздравляем вас с юбилеем! Мы с самого создания компании стремимся к тому, чтобы быть для вас надежным партнером и проводником на пути к цифровизации и цифровому развитию ваших регионов. Совместными усилиями мы можем сделать жизнь миллионов граждан нашей страны легче и счастливее. Это самая лучшая мотивация для дальнейшего развития компании и совершенствованию наших программных решений. Желаем вам успехов и процветания!