В Пермском крае ПЦБК выпустила в водохранилище 6500 мальков стерляди

По словам Полина, необходимо дать стерляди достигнуть возраста 5-6 лет, чтобы она начала давать потомство. При этом промысловый возраст наступает для неё с 2 лет, когда рыба превышает в длину 40 сантиметров и приобретает массу тела более 2 килограммов.