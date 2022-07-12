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Posted 12 июля 2022, 10:04

Published 12 июля 2022, 10:04

Modified 18 сентября 2022, 15:20

Updated 18 сентября 2022, 15:20

В Пермском крае ПЦБК выпустила в водохранилище 6500 мальков стерляди

В Пермском крае ПЦБК выпустила в водохранилище 6500 мальков стерляди

12 июля 2022, 10:04
Фото: Медиахолдинг 1MI.
11 июля компания “Прикамский картон”, входящая в группу предприятий “ПЦБК”, выпустила 6500 мальков стерляди в Камское водохранилище.

Напомним, в этом году “Прикамский картон” проводил реконструкцию выпускного коллектора сточных вод очистной системы ПЦБК. Росрыболовство рекомендовало предприятию восполнить биологические ресурсы Камского водохранилища. Специальная комиссия выбрала для этого занесенную в Красную книгу России стерлядь, пишет properm.ru.

Мальков стерляди выращивали в крестьянско-фермерском хозяйстве “РК-Аква”. Здесь они достигли трёхмесячного возраста и массы тела 6-8 граммов.

Советник генерального директора ГП “ПЦБК” Владимир Новиков отметил, что компания выполняет социальные обязательства, в том числе касающиеся развития биоразнообразия водоёмов Пермского края.

Руководитель Добрянского районного общества охотников и рыболовов Егор Полин подчеркнул важность выпуска мальков стерляди в водохранилище. По его словам, осетровые раньше нерестились в верховьях Камы, но строительство гидроэлектростанций в Волжско-Каспийском и Камском бассейнах нарушило нерестовые пути.

По словам Полина, необходимо дать стерляди достигнуть возраста 5-6 лет, чтобы она начала давать потомство. При этом промысловый возраст наступает для неё с 2 лет, когда рыба превышает в длину 40 сантиметров и приобретает массу тела более 2 килограммов.

Выпуск мальков стерляди не первая акция ГП “ПЦБК” по пополнению рыбных запасов Прикамья. В 2020-2021 годах компания выпустила почти 7 тысяч мальков белого амура в Суксунский пруд. Компания активно участвует в нацпроекте “Экология”.

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