В Пермском крае ПЦБК выпустила в водохранилище 6500 мальков стерляди

Posted 12 июля 2022, 10:04
Published 12 июля 2022, 10:04
Modified 18 сентября 2022, 15:20
Updated 18 сентября 2022, 15:20
Напомним, в этом году “Прикамский картон” проводил реконструкцию выпускного коллектора сточных вод очистной системы ПЦБК. Росрыболовство рекомендовало предприятию восполнить биологические ресурсы Камского водохранилища. Специальная комиссия выбрала для этого занесенную в Красную книгу России стерлядь, пишет properm.ru.
Мальков стерляди выращивали в крестьянско-фермерском хозяйстве “РК-Аква”. Здесь они достигли трёхмесячного возраста и массы тела 6-8 граммов.
Советник генерального директора ГП “ПЦБК” Владимир Новиков отметил, что компания выполняет социальные обязательства, в том числе касающиеся развития биоразнообразия водоёмов Пермского края.
Руководитель Добрянского районного общества охотников и рыболовов Егор Полин подчеркнул важность выпуска мальков стерляди в водохранилище. По его словам, осетровые раньше нерестились в верховьях Камы, но строительство гидроэлектростанций в Волжско-Каспийском и Камском бассейнах нарушило нерестовые пути.
По словам Полина, необходимо дать стерляди достигнуть возраста 5-6 лет, чтобы она начала давать потомство. При этом промысловый возраст наступает для неё с 2 лет, когда рыба превышает в длину 40 сантиметров и приобретает массу тела более 2 килограммов.
Выпуск мальков стерляди не первая акция ГП “ПЦБК” по пополнению рыбных запасов Прикамья. В 2020-2021 годах компания выпустила почти 7 тысяч мальков белого амура в Суксунский пруд. Компания активно участвует в нацпроекте “Экология”.