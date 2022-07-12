В Белгородской области прошло празднование годовщины Прохоровского сражения

«Благословляю, чтобы Белгородчина всегда была Святым Белогорьем. Мы знаем, что мы, как колоски, ведь в праздник Петра и Павла колосятся поля Белгородчины. И колос даёт дальнейшую жизнь. Так и каждый из нас здесь, на Прохоровском поле, колосок, который даст жизнь грядущим поколениям», — отметил Иоанн.