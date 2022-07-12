В Белгородской области прошло празднование годовщины Прохоровского сражения

На сцене перед Звонницей прошёл торжественный митинг. Белгородцев поздравляли губернаторы трёх областей: Белгородской, Брянской и Курской, а также председатель Совета ветеранов 95-й гвардейской стрелковой дивизии.
Прохоровское поле — особое место на карте нашей страны. Это место духовной силы нашего народа. Это место непобедимости нашей Родины. Сегодня вместе с нами не только те, кто здесь собрался, но и миллионы сердец потомков прохоровских героев, которых объединили героически деды и прадеды в единую семью.Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн привёз мощи святых апостолов Петра и Павла.
«Благословляю, чтобы Белгородчина всегда была Святым Белогорьем. Мы знаем, что мы, как колоски, ведь в праздник Петра и Павла колосятся поля Белгородчины. И колос даёт дальнейшую жизнь. Так и каждый из нас здесь, на Прохоровском поле, колосок, который даст жизнь грядущим поколениям», — отметил Иоанн.
С годовщиной Прохоровского сражения белгородцев поздравила депутат Государственной Думы ФС РФ Наталия Полуянова.
12 июля — памятный день не только для Белгородской области, но и для всей страны. Эта дата — символ мужества и героизма людей, которые защищали Родину. 79 лет назад произошло величайшее танковое сражение в мировой истории. Проходят годы, но подвиг ветеранов навсегда останется в памяти людей. Желаю белгородцам мирного неба над головой и вечной памяти героям, которые отдали свою жизнь за свободу нашей Родины.Наталия Полуянова
Прошла акция «Колокольчик мира». В ней поучаствовали 79 учащихся кадетских классов Курской, Орловской, Московской и Тульской областей.
К памятникам возложили цветы Вячеслав Гладков и Михаил Пореченков.
Это место большой скорби по тем людям, которые, отстаивая независимость нашей Родины, пали на поле боя. И это место великой славы, потому что именно здесь сломали хребет фашистской машине.Михаил Пореченков, актёр
После торжественной части для людей выступали Лев Лещенко, народный артист РСФСР, Центральный военный оркестр Министерства обороны РФ, артисты филармонии и Сергей Волчков, победитель шоу «Голос». После концерта показывали военные фильмы.
Прохоровское поле в наших сердцах. Мы приехали сюда побыть вместе с народом. К тому же, брат моего прадеда — Николай Ватутин, поэтому это место для нашей семьи сакральное.Людмила Наговицына, правнучка старшего брата Николая Ватутина, заместитель директора Краснооктябрьской детской школы искусств
Все желающие могли попробовать полевую кухню. Готовилась солдатская каша. Прохоровская каша в 2021 году стала победителем во всенародном голосовании в конкурсе «Вкусы России».
«Солдатская каша — это правильное соотношение крупы и тушёнки. Порция каши — 325 граммов. На Прохоровской земле принято использовать именно пшённую кашу, хотя она хранится всего три часа. Поэтому консервы с ней не делают. В Москве и Петербурге готовят гречневую солдатскую кашу», — сообщил Сергей Чурсин, владелец торговой марки «Прохоровская солдатская каша».