В Белгороде снесли шесть домов, разрушенных во время обстрела 3 июля

Также известно, что повреждения выявлены в 33 многоэтажках и 522 квартирах. Дополнительные разрушения нашли в пяти домах и 70 квартирах. В 1150 квартирах уже установили окна и стеклопакеты, также начались установка и остекление балконов. После завершения этих работ подрядчики приступят к восстановлению межкомнатных дверей, потолков и элементов системы отопления. Работы планируется завершить до 1 августа.