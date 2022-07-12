В Белгороде снесли шесть домов, разрушенных во время обстрела 3 июля

12 июля в область с рабочим визитом прибыл полномочный представитель президента в ЦФО Игорь Щёголев. Вместе с Вячеславом Гладковым они осмотрели ход восстановительных работ в домах, которые получили повреждения 3 июля.
По словам Гладкова, в настоящий момент экспертиза дала заключение по 13 домам из 70. Они будут снесены и построены заново. В 54 домовладениях сейчас идёт ремонт, шесть домов уже снесли. Восстановить домовладения должны до 15 октября.
Также известно, что повреждения выявлены в 33 многоэтажках и 522 квартирах. Дополнительные разрушения нашли в пяти домах и 70 квартирах. В 1150 квартирах уже установили окна и стеклопакеты, также начались установка и остекление балконов. После завершения этих работ подрядчики приступят к восстановлению межкомнатных дверей, потолков и элементов системы отопления. Работы планируется завершить до 1 августа.
Кроме того, Гладков сообщил, что оперативный штаб на улице Маяковского с сегодняшнего дня будет работать до 20:00, так как почти все разрушения уже выявлены.