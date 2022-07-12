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Posted 12 июля 2022, 10:45

Published 12 июля 2022, 10:45

Modified 18 сентября 2022, 15:20

Updated 18 сентября 2022, 15:20

ПЗСП и ПТЖБ подозреваются в завышении цен на блоки из газобетона

ПЗСП и ПТЖБ подозреваются в завышении цен на блоки из газобетона

12 июля 2022, 10:45
Фото: Медиахолдинг 1MI.
УФАС Перми проводит проверку по поводу жалобы жительницы Перми на АО “Специализированный застройщик ПЗСП”. Проверяется также АО “Пермтрансжелезобетон”.

Согласно данным издания properm.ru, в жалобе говорится о том, что ПЗСП завышает стоимость газобетонных блоков. Во время проверки был проведен анализ продажи газобетона в регионе. После этого в отношении “Пермтрансжелезобетона” возбудили дело.

Маркетологи компании ответили на запрос журналистов. Они не согласились с проверкой и с тем, что предприятие является монополистом и устанавливает завышенные цены. Представители компании уже готовят контраргументы.

Журналист отправил аналогичный запрос АО “ПЗСП”. К моменту выхода материала ответ в редакцию не поступил.

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