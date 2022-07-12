ПЗСП и ПТЖБ подозреваются в завышении цен на блоки из газобетона

Posted 12 июля 2022, 10:45
Published 12 июля 2022, 10:45
Modified 18 сентября 2022, 15:20
Updated 18 сентября 2022, 15:20
Согласно данным издания properm.ru, в жалобе говорится о том, что ПЗСП завышает стоимость газобетонных блоков. Во время проверки был проведен анализ продажи газобетона в регионе. После этого в отношении “Пермтрансжелезобетона” возбудили дело.
Маркетологи компании ответили на запрос журналистов. Они не согласились с проверкой и с тем, что предприятие является монополистом и устанавливает завышенные цены. Представители компании уже готовят контраргументы.
Журналист отправил аналогичный запрос АО “ПЗСП”. К моменту выхода материала ответ в редакцию не поступил.