Белгородка пожаловалась Гладкову на некачественный ремонт обстрелянных домов

Я бы не слушал на вашем месте тех людей, которые это говорят. Я понимаю, что в каждом учреждении есть люди, которые всё знают и чужого не пропустят. Я бы относился с большим доверием к руководителям, у них есть экспертиза, и все работы будут проводиться в соответствии с заключением экспертов.Вячеслав Гладков