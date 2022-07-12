Белгородка пожаловалась Гладкову на некачественный ремонт обстрелянных домов

В ходе вечернего традиционного прямого эфира белгородка пожаловалась губернатору на некачественное восстановление обстрелянных 3 июля домов. По словам женщины, в доме № 51 на улице Попова была проведена экспертиза и сделано заключение, в котором говорится, что весь второй этаж здания необходимо полностью разбирать и заново укладывать. Однако строители заявили, что поменяют только пару блоков.
Глава региона посоветовал женщине не беспокоиться по поводу ремонта, так как он будет выполнен по заключению экспертов.
Я бы не слушал на вашем месте тех людей, которые это говорят. Я понимаю, что в каждом учреждении есть люди, которые всё знают и чужого не пропустят. Я бы относился с большим доверием к руководителям, у них есть экспертиза, и все работы будут проводиться в соответствии с заключением экспертов.Вячеслав Гладков
Также губернатор напомнил, что вопросы по строительству жилья контролирует замгубернатора Владимир Базаров, а ход капремонта — замгубернатора Константин Полежаев.