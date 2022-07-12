«20 главных событий России за 20 лет»: социальные драйверы

В советские годы у жителей нашей страны было не так много вариантов решить наболевший квартирный вопрос. Квартиру можно было дождаться от государства, предприятия или учреждения, в котором человек работает. Второй вариант — участие в кооперативе. Первый вариант был долгим, молодой семье приходилось по несколько лет жить у родителей или общежитии, прежде чем им выдадут заветные квадратные метры. Второй был довольно дорогим и сложным. Чтобы попасть в кооператив, нужны были знакомства или то, что принято называть блатом. В 90-е тема жилья стала еще более сложной. Еще несколько лет в России продолжали выдавать жилье от государства, но вскоре эта практика сошла на нет. Купить жилье можно было только за наличные и позволить себе это могли очень немногие. Рынок был дикий и неконтролируемый.