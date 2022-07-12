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«20 главных событий России за 20 лет»: социальные драйверы

12 июля 19:00
Необходимая историческая рефлексия, помогающая обществу осознать себя.

Холдинг 1MI, при поддержке Института развития Интернета, представляет национальный проект «20 главных событий России за 20 лет». Социологи, журналисты и политические аналитики выясняют, какие эпизоды современной истории больше всего сказались на жизни молодого поколения. Ключевые вопросы исследования задаются участникам фокус-групп по всей стране. Респондентами выступают граждане от 18 до 35 лет.

В советские годы у жителей нашей страны было не так много вариантов решить наболевший квартирный вопрос. Квартиру можно было дождаться от государства, предприятия или учреждения, в котором человек работает. Второй вариант — участие в кооперативе. Первый вариант был долгим, молодой семье приходилось по несколько лет жить у родителей или общежитии, прежде чем им выдадут заветные квадратные метры. Второй был довольно дорогим и сложным. Чтобы попасть в кооператив, нужны были знакомства или то, что принято называть блатом. В 90-е тема жилья стала еще более сложной. Еще несколько лет в России продолжали выдавать жилье от государства, но вскоре эта практика сошла на нет. Купить жилье можно было только за наличные и позволить себе это могли очень немногие. Рынок был дикий и неконтролируемый.

Но 20 лет в России появился институт ипотеки, который позволил огромному количеству людей приобрести жилье, сохраняя привычный уровень и ритм жизни. По данным Центробанка за эти годы россияне купили в кредит более 540 млн квадратных метров жилой недвижимости. За это время было выдано более 10 млн кредитов. Ипотекой воспользовались более 15% российских семей. Сейчас это совершенно нормальный и привычный сценарий для молодых людей: окончить вуз, создать семью, получить перспективную работу и взять ипотеку на собственное жилье.

Кроме этой мировой практики в России реализуются еще несколько мер социальной поддержки для семей, которые тесно связаны с жильем. Главных из них — это материнский капитал. Это денежная выплата, которую женщина получает при рождении ребенка. Сертификат можно потратить на первоначальный взнос или погашение ипотеки, а также обучение детей или направить на пенсионный счет. С 2007 года, когда маткапитал был впервые введен, его получили почти 12 миллионов россиян. 80% семей потратили сертификат именно на улучшение жилищных условий. Из года в год программа маткапитала только расширяется. С 2020 года россияне стали получать сертификат с рождением, как первого, так и второго ребенка.

Кроме того, государство субсидируют ипотечные кредиты для различных категорий граждан. Например, успешно действует семейная ипотека под 6%. Эта мера является не только отличной поддержкой молодых семей, но и драйвером для строительной отрасли, позволяя ей не снижать темпов строительства во время кризисных периодов.

Кроме того, действуют такие программы как дальневосточная ипотека под 2%, сельская ипотека под 3% и широкая господдержка военных.

Все эти меры позволяют миллионам россиян улучшать свое качество жизни, приобретать жилье, которое является одной из главных ценностей и потребностей в современном мире.

#Новости#Общество
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